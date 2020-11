"Checo" Pérez logra su mejor resultado en Turquía

TURQUÍA.— Sergio Pérez se quedó con un sabor agridulce en el paladar tras la clasificación del Gran Premio de Turquía, en el que firmó su mejor resultado en 10 años dentro de la Fórmula Uno, al quedar en la tercera posición en el Parque de Estambul, pero se quedó muy corto de la pole position.

Su compañero en Racing Point, Lance Stroll le arrebató el primer lugar de la parrilla de salida y Max Verstappen (Red Bull) el segundo puesto.

Para la tercera ronda, el mexicano tomó la ventaja, mientras los volantes intentaban controlar la pista resbalosa y la poca visibilidad provocada por la tormenta.

Cuando faltaban segundos por terminar y parecía que Pérez terminaba primero, Stroll lo superó y, en el último segundo, Verstappen también lo rebasó.

A pesar de ello, el tercer lugar en una parrilla de salida es su mejor posición en una clasificación en 10 años dentro de la F1.

