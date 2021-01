''Checo'' Pérez, motivado

El piloto, por una buena temporada con Red Bull

El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez aseguró que “ha trabajado muy duro durante más de quince años” para tener la oportunidad de “estar en un gran equipo como Red Bull” y confió en que la próxima temporada “se oiga muchas veces el Himno Nacional”.

“Nadie antes me ha dado la oportunidad de estar en un gran equipo. Espero que tengamos una muy buena temporada y que el año que viene oigamos el Himno Nacional mexicano muchas veces”, dijo en una extensa entrevista con su nuevo equipo ante la que será su décimo primera temporada en la Fórmula Uno.

Tras su debut en Sauber en 2011, su paso a McLaren y su posterior incorporación a Force India (ahora Aston Martin), donde ha competido hasta su llegada a Red Bull, el mexicano comentó que el año pasado “con un coche que podía mostrar un poco más se vio de lo que es capaz” y que ahora tiene que “dar el siguiente paso en todos los aspectos”.

“Creo que estoy listo para ello. Lo único que me faltaba era la oportunidad. Ahora la tengo, depende de mí hacer que funcione. Si tenemos un coche que puede ganar el campeonato, me aseguraré de que lo ganemos. Y si no, y solo tenemos un coche que es lo suficientemente bueno para ser tercero, me aseguraré de que terminemos segundos”, afirmó.

Tras recordar sus comienzos y las dificultades que encontró cuando con 15 años dejó México para trasladarse a Europa e intentar lograr su objetivo, “Checo” Pérez consideró que “es una locura pensar que esta será la undécima temporada en la Fórmula Uno”, en la que ha conseguido 10 podios, cuatro vueltas rápidas y una primera victoria el año pasado en el Gran Premio de Sakhir.

“Van muy rápido. Es un sueño hecho realidad. Cuando me pongo mi camiseta de Red Bull o bebo una lata, pienso “¡vaya, esta es la marca por la que conduzco! Es increíble y difícil de imaginar. Es una oportunidad por la que he trabajado tan duro durante más de 15 años. Creo que ha llegado en el momento adecuado, estoy listo para eso y lo agarraré con las dos manos”, se comprometió el piloto jalisciense.