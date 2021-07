"Checo" Pérez multado por conducir con exceso de velocidad

Así son las reglas y en la Fórmula 1 se paga con tiempo, lugares, puntos o con dinero.

Y el primero de los pilotos en ser sancionado este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña es el mexicano de Red Bull, Sergio "Checo" Pérez por ir más rápido de lo permitido en la zona de pits.

¡Muy contento después de tanto tiempo de regresar a Silverstone!

El año pasado me la perdí por Covid, espero este año tengamos un mucho mejor GP 😀#BritishGP



Happy to return to Silverstone after missing last year race because of Covid. I hope this year we have a much better GP pic.twitter.com/eX8pls5zoh