"Checo" Pérez saldrá séptimo en el Gran Premio F-1 de Azerbaiyán

Sergio "Checo" Pérez, de la escudería Red Bull, saldrá mañana domingo 6 de junio en la séptima posición de la parrilla de salida, justo por delante del otro español, Fernando Alonso, 9º con su Alpine-Renault.

El piloto de Ferrari Charles Leclerc logró hoy sábado 5 de junio la pole position del Gran Premio de Azerbaiyán, la segunda consecutiva para el monegasco, después de una accidentada jornada de clasificación en el trazado urbano de Bakú.

Una verdadera pena!!!! Es historia, mañana vamos con todo a recuperarnos! Never give up #azerbaijangp



It’s really a shame!! But now is history. Tomorrow we will do everything to fight back! #NeverGiveUP pic.twitter.com/2NfC4hOJxF