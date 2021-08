"Checo" Pérez seguirá embistiendo con Red Bull en la Fórmula 1 (vídeo)

Sergio Pérez confirmó que continuará con Red Bull para la temporada 2022 de la Fórmula 1.

Aunque su situación lucía positiva y el equipo como el piloto mexicano "deseaban continuar", en el comienzo de la segunda mitad de la temporada 2021 de la F1, en el GP de Bélgica, se hace oficial su fichaje.

Im very happy to announce that I'm continuing with @redbullracing for next year. Now our focus is on winning the championship for the team.

Muy feliz de anunciarles que continúo con el equipo para la próxima temporada, ahora el enfoque es en ganar el Campeonato para Red Bull. pic.twitter.com/uEdy0oGmAp