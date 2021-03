"Checo" Pérez ya está vacunado contra el Covid-19

El piloto mexicano decidió vacunarse y agradeció por la oportunidad, ya que en México no sabe cuándo hubiera podido hacerlo.

BAHREIN.— Sergio "Checo" Pérez ya recibió la vacuna contra el Covid-19, previo a las prácticas libres de la Fórmula Uno, en Bahrein.

La máxima categoría del automovilismo ofreció las dosis a las escuderías, como Red Bull Racing, en la cual correrá el tapatío en este 2021.

"Checo" Pérez fue uno de los pilotos que arrojó resultado positivo a la mitad de la temporada 2020, por lo que se perdió dos carreras en el calendario.

A pesar de ello, el mexicano terminó en la cuarta posición del campeonato, que lo llevó a firmar con la escudería austriaca.

"Checo" correrá este sábado 13 de marzo su nuevo RB16, en el comienzo de esta etapa en su carrera con Red Bull.

Just a few days to be in the car. It’s been a very intense offseason, with a lot of work. Im in the best shape of my life and hungrier than ever



Solo unos días para subir al coche. Ha sido una pretemporada muy intensa. Llego mejor preparado y con más hambre que nunca#ChargeOn pic.twitter.com/Rr2Rc6gPKv