''Checo'' sorprende en Bahréin

Termina como el “Piloto Del Día”; Lewis, de primero

El piloto mexicano de Fórmula Uno Sergio “Checo” Pérez, quinto en el Gran Premio de Bahréin después de haber tenido que iniciar la carrera desde los talleres por un problema eléctrico en su monoplaza, se mostró “contento” por lograr acabar la carrera, adaptarse al auto y sumar “buenos puntos”.

“Ya solo por poder hacer los kilómetros valió la pena, porque lo necesitaba. Ayer que perdí la Q3, cada vuelta que di fui haciendo más clic, y perderme la carrera hubiera sido un desastre, porque habría atrasado ese proceso más. Contento por eso y también por conseguir unos buenos puntos para el equipo”, explicó “Checo” en declaraciones a “DAZN F1”.

El piloto mexicano se mostró muy satisfecho por su progresión en su nuevo monoplaza. “Es solo el inicio, hay mucho trabajo por delante, pero vemos progresión del inicio hasta ahora. Lo importante es seguir así para estar cada vez más competitivo”, aseguró.

Pérez tuvo que salir desde la calle de talleres (“pit lane”) debido a que su monoplaza se apagó durante la vuelta de calentamiento.

“Fue una locura, venía calentando los neumáticos y se apagó todo, perdí la batería, todo, no sabía que hacer, estaba por bajarme del auto. Desconecté el volante, lo volví a poner y escuché a un ingeniero por la radio, prendí el auto y fui para adelante. Nos atrasó, pero al final lo importante fueron los puntos”, finalizó.

Gran batalla en la cima

El actual campeón Lewis Hamilton superó por poco a Max Verstappen para ganar el Gran Premio de Bahréin, que inició con la temporada de Fórmula Uno, y apuntarse su 96a. victoria en la F1 de su carrera.

Max Verstappen, con Red Bull, partió desde la primera posición aventajando al Mercedes de Lewis Hamilton.

El resultado se definió cuando Verstappen, de Red Bull, rebasó a Hamilton pero tomó una curva demasiado abierto y su equipo le indicó que tenía que devolver la punta al británico ante el riesgo de ser sancionado con tiempo.

“Es una pena, pero uno debe ver el lado positivo”, comentó Verstappen. “Realmente estamos dándoles pelea, y pienso que es grandioso iniciar el año así”.

Verstappen tuvo muy pocas vueltas para tratar de vencer a Hamilton y estuvo cerca de lograrlo, al terminar a tan solo 74 décimas de segundo detrás del piloto de Mercedes.

“Fue una carrera muy difícil. Max me estaba presionando al cierre y yo apenas pude contenerlo”, dijo Hamilton. “Yo sabía que él me alcanzaría y llegué a creer que sería imposible mantenerlo detrás... Esa fue una de las carreras más difíciles que he tenido desde hace tiempo. Adoro el desafío”.

Con 22 carreras aún por correrse, los aficionados de la F1 podrían llevarse una sorpresa este año si Verstappen pelea por el título con Hamilton.

El compañero de escudería de Hamilton, Valtteri Bottas, finalizó tercero.—EFE Y AP