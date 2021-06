''Chicharito'' aparece en la prelista del ''Tata'' Martino para la Copa Oro

CIUDAD DE MÉXICO.- Javier "Chicharito" Hernández está contento y agradecido de estar en la prelista del entrenador Gerardo ''Tata'' Martino para la Copa Oro; aunque sabe que su lugar no está en tierra firme. No obstante, el delantero dejó claro que no le le insistirá al estratega para que lo llame:

"Es una prelista, pero siempre es un honor que tu nombre aparezca en cualquiera. Así empecé mi carrera en la Selección, en una prelista para la Copa Oro a la que no fui. Estoy feliz y si mi nombre está en la final, podremos hablar de ello", dijo el máximo anotador del Tricolor.

Aquí en español 🇲🇽🇲🇽 pic.twitter.com/1uG7Nsvrmh — Dos Generaciones (@2GTV_) June 16, 2021

"Chicharito" se encuentra en su mejor forma física y deportiva desde que llegó a la MLS, con siete anotaciones en el arranque de la temporada 2021, que lo ubican como líder. A pesar de ello, no fue considerado para el Final Four de la Nations League.

Que se empalmen las agendas de la Copa Oro y los Juegos Olímpicos obligará una división de planteles, por lo que puede retornar a la Selección Nacional en las próximas semanas. La falta de comunicación que existe entre Javier y "El Tata" no ha sido impedimento para que se ubique en este listado.

''Chicharito'' aclara que no exigió un lugar en el TRI

El delantero también aclaró que nunca le ha exigido un lugar al estratega.

"Sería muy arrogante e imprudente tomarme el lugar de exigir una convocatoria, todo está muy claro: él [Martino] es el jefe, el que decide. A veces, las interpretaciones sobre qué es arrogante o no, son interpretadas", dijo el delantero.

Así contestó Javier “Chicharito” Hernández cuando le preguntaron de su posible convocatoria con la selección mexicana. 🇲🇽 #LAGalaxy



“Solo es una prelista cuando esté la lista definitiva podemos hablar de eso.” pic.twitter.com/i51aAMMSaM — Dos Generaciones (@2GTV_) June 16, 2021

Hernández argumentó que a ningún entrenador de la Selección Mexicana ha obligado a llamarle, por lo que tampoco lo hará con el argentino.

La prelista de Martino es muy extensa, con un número de 60 jugadores, lo que significa que "El Chicharito" todavía puede ser recortado de la última y por eso no quiso profundizar más.

Los otros futbolistas que compiten por un lugar con Hernández son Alan Pulido, José Juan Macías y el recién naturalizado, Rogelio Funés Mori.