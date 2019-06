Chicharito arremete al ser comparado con Memo Ochoa

Javier “Chicharito” Hernández mostró su enojo al ser comparado con Guillermo Ochoa, tras unas declaraciones del portero.

“Acabo de ser padre por tercera vez, mi hija tiene un mes de nacida y sólo pude verla por dos días”, declaró Memo Ochoa para el canal oficial de la Concacaf.

“Esos son los sacrificios que nadie ve, pero al final, cuando levantas el trofeo, hace que todo eso valga la pena”, añadió.

Ojo a que? El hace de su vida lo que quiere como yo de la mía. No por eso es mejor persona/futbolista que nadie. Ni por lo que se decidió en mi situación me hace mejor persona/futbolista que nadie. Abrazo. https://t.co/6HscaKBHri — Chicharito Hernandez (@CH14_) June 24, 2019

Tras las declaraciones, “Chicharito” Hernández fue etiquetado en el vídeo por distintos medios y sus seguidores quienes reclaman su “falta de compromiso” con la Selección Mexicana”.

“Ojo a que. Él hace de su vida lo que quiere como yo de la mía. No por eso es mejor persona/futbolista que nadie. No por lo que se decidió en mi situación me hace mejor persona/futbolista que nadie”, publicó el delantero en su cuenta de Twitter.

Los seguidores del Chicharito también le reclamaron por solo responder los comentarios de odio.

No hay recompensa sin sacrificio y trabajo 💪. Guillermo Ochoa 🇲🇽 lo tiene claro y dio un gran ejemplo de esfuerzo y valor en esta entrevista exclusiva: https://t.co/AXSOXo88GZ@miseleccionmx @yosoy8a #ThisIsOurs #EstoEsNuestro #GoldCup2019 pic.twitter.com/whNAZED4Zh — Gold Cup 2019 (@GoldCup) June 23, 2019

Chicharito pidió a Gerardo Martino no ser convocado para la Copa Oro, pues quería estar presente para el nacimiento de su hijo Noah, quien nació en el Día del Padre.