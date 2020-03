”Chicharito”, crítico

Javier Hernández pregunta sobre el dinero de la FMF

Javier Hernández quiere saber qué se hace con tanto dinero que se gana en la Selección Nacional.

“Chicharito”, jugador de Los Ángeles Galaxy señaló que en selecciones nacionales, “siempre se hace lo mismo, desde la época de mi abuelo (Tomás Balcázar) y mi padre (Javier Hernández) se actúa igual. Ellos me platican y es lo mismo. Y lo que pasa es que el jugador es el que siempre tiene que apechugar un poco más, el futbolista es el que menos gana con la Selección”.

Hernández señaló, durante una entrevista que realizó la cadena TUDN de Televisa —que dicen tiene mucha injerencia en el Tricolor— que si es preciso, “muchas veces he dicho, a mí no me paguen, muchos estamos en la Selección por orgullo, pero hay cosas que se deben cambiar. Los que más ganan en todo esto no son los futbolistas, son los que manejan el entorno. Somos de las selecciones que más ganan en el mundo, estamos en el Top 5, y pregunto ¿a dónde se va eso? ¿Dónde queda?”.

Para crecer, el “Chicharito” argumentó que muchas veces los federativos tienen que dejar de pensar tanto en el dinero, pues lo importante está en la cancha.

“Deberían de sacrificar algo, quizá no venir tanto a los Estados Unidos, ver cómo nos va un año en Europa, jugar más en México, la gente pregunta: ‘¿por qué no vamos a jugar a Tijuana?’, a mí me encantaría”.

¿Regresa al Tricolor?

Hernández añadió que está abierto a ser convocado por Gerardo Martino.

“Si estoy bien y si él decide convocarme, adelante”, dijo el jugador mexicano.

Actualmente, y durante muchas entrevistas y ruedas de prensa, el entrenador argentino ha dejado en claro que su “nueve” titular es Raúl Jiménez, delantero del Wolverhampton que está teniendo una temporada mejor que la pasada, pues ya llegó a 13 goles en al Premier.

Ante esto, Hernández deberá estar dispuesto a asumir un rol secundario, algo a lo que no muchas veces ha estado acostumbrado Javier con el Tri.— EL UNIVERSAL

Síguenos en Google Noticias