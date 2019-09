“Chicharito” dispuesto en festejar un gol contra Real Madrid

Sevilla.— Si bien le tiene cariño tras jugar una temporada ahí, eso no evitará que el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández festeje en caso de anotarle al Real Madrid este domingo en la fecha cinco de la Liga de España.

El futbolista jalisciense, quien ahora defiende los colores del Sevilla, dejó en claro que marcar a los “merengues” en el Ramón Sánchez Pizjuan para disminuirá el agradecimiento que le tiene al cuadro blanco, sólo es cuestión de disfrutar el momento y ser profesional.

“Si me toca jugar y marcar, lo celebraré como he celebrado todos los goles que he marcado a los clubes donde he jugado. No es una falta de respeto, el celebrarlo no quiere decir que no sea un club especial para mí”, manifestó.