“Chicharito”, el único descartado

“Tata” Martino afirma que no habrá permisos

El técnico argentino de la selección mexicana, Gerardo Martino, puntualizó que para la Copa Oro 2019 la única baja confirmada es la de Javier “Chicharito” Hernández, y descartó que existan permisos especiales.

Lo anterior, luego de que se manejó que Héctor Herrera no acudiría a esta competencia por el tema de su traspaso a la Atlético de Madrid de España.

En el caso de “Chicharito”, dijo, éste no será tomado en cuenta debido a que en las fechas en que se desarrollará, él atacante debe atender junto a su esposa el nacimiento de su primer hijo.

“No hay permisos, hay situaciones que se contemplan o no se contemplan y hoy por hoy la única situación que está contemplada y que el jugador está fuera de la competencia es la de Javier Hernández”, detalló el seleccionador nacional.

El estratega manifestó que Herrera no tiene ningún tipo de permiso.

“Héctor Herrera no tiene ningún permiso, tenemos que conversar con él, para conocer cuál es su situación. A ver cómo está su tema de la transferencia y ver cómo está la situación de su rodilla que es algo que lleva ya hace tiempo”, apuntó.

Respecto al delantero Hirving Lozano y la lesión que sufrió en la rodilla que lo podría dejar fuera, explicó que hasta el momento lo tiene contemplado, pero que tampoco lo va a arriesgar si no está al 100 por ciento.

Indicó que la posible baja de Lozano no le abre las puertas a Jesús Manuel Corona, quien es un elemento que tiene los argumentos para ser considerado, más allá del capítulo que se vivió en marzo pasado cuando el jugador del Porto de Portugal no asistió a la convocatoria, por una lesión que no fue reportada por su club.

A un mes de que comience la participación de México en la justa, Martino destacó que lo que más le ocupa en este momento es definir el tema de los convocados, luego de que tiene jugadores que han sufrido lesiones, como Edson Álvarez, el propio Lozano y Jonathan dos Santos.

Para finalizar, “Tata” reveló a sus primeros convocados: los porteros Raúl Gudiño y Jonathan Orozco y al delantero Alexis Vega.