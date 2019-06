“Chicharito” Hernández arremete contra las críticas de “Zague”

MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Javier Hernández abre frentes de batalla por todos lados sintiendo que todos están contra él.

Ahora le contestó a Luis Roberto Alves, “Zague”, quien en Twitter escribió la siguiente reflexión sobre las ausencias en la Selección Nacional Mexicana para Copa Oro.

A lo que el “Chicharito” respondió directamente:

“¿Y qué sucede si en mi situación (y creo que en la situación de los que no están en la Selección ahora mismo también) sigo (siguen) sintiendo el orgullo deportivo y moral de poder representar a mi país aunque, por acuerdo mutuo, no me hayan convocado a la Copa Oro?”. Hernández pidió no ser llamado al torneo de la Concacaf debido al próximo nacimiento de su primer hijo.