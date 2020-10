"Chicharito" Hernández da la bienvenida a Nala: ''Soy feliz''

CIUDAD DE MÉXICO.- Quizá Javier "Chicharito" Hernández pasa por un mal momento futbolístico, pero eso no lo frustra en la mejor etapa de su vida, como demuestra al compartir el nacimiento de su segunda hija Nala.

En su cuenta Instagram, la esposa de "Chicharito", Sara Kohan, mostró a su pequeña que sostiene en sus brazos y al lado se encuentra el futbolista del Galaxy de Los Ángeles.

Congratulations, @CH14_! 😍



Chicharito and his wife Sarah welcomed their second child today: a baby girl, Nala!👶 pic.twitter.com/FaGl5LVhOm