Chicharito Hernández llega al LA Galaxy

LA Galaxy hace oficial la llegada del Chicharito.- Foto: Twitter El Chicharito cambia Europa por la MLS

¡Ya es oficial!, luego de varios días de especulación acerca del destino de Javier “Chicharito” Hernández, el LA Galaxy de la MLS le dio la bienvenida hoy.

A través de un vídeo en su cuenta de Twitter, el equipo estadounidense hizo oficial la llegada del mexicano. “Imaginémonos cosas ching*nas”, dicen al inicio del vídeo en el que con un spanglish hacen la presentación de “Chicharito”.

En el vídeo se puede observar cómo prenden una veladora con la imagen del futbolista y posteriormente su rostro aparece en una piñata y pintado en una pared. “Él es un soñador igual que nosotros, es de los nuestros”, añaden.

Chicharito se despidió del Sevilla a través de un escrito en Instagram, en el que aseguro tenerle un especial cariño al equipo a pesar del poco tiempo que permaneció con ellos. “Es un adiós con nostalgia, porque estoy seguro de que si hubiera contado con más minutos, no me hubiera tenido que ir tan pronto. Solo me queda respetarlo”, compartió.

El futbolista explicó que se va “tranquilo y contento” pues dio “todo” por el Sevilla. También agradeció a su afición, compañeros y cuerpo técnico por la ayuda que le brindaron. “Espero que logren todas las metas propuestas y que el nombre del Sevilla FC siga creciendo. ¡Hasta siempre!”, finalizó.

La trayectoria del Chicharito

“Chicharito” jugaba en Europa desde el 2010, militó con el Manchester United, Real Madrid, Bayer Leverkusen, West Ham y el Sevilla. Ahora, iniciará su primera aventura en el fútbol de Estados Unidos y se enfrentará a Carlos Vela, actual ídolo de la MLS gracias a sus logros obtenidos con Los Ángeles FC.

El tapatío tendrá como compañero a Jonathan Dos Santos, aunque es uno de los nombres más sonados para reforzar a la Liga MX, de la que aún quedan 10 días en el mercado de transferencias.

