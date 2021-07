"Chicharito" Hernández va por la revancha contra la Liga MX (vídeo)

Aunque aún falta más de un mes para que se celebre el partido amistoso entre las estrellas de la Liga MX y la MLS de los Estados Unidos, el delantero del Galaxy de Los Angeles, Javier "Chicharito" Hernández" está ansioso.

El delantero ya está pensando en ganarles todo a los representantes del fútbol mexicano en este cotejo pactado para el 25 de agosto.

Defendiendo a la liga de los Estados Unidos, Chicharito Hernández ya se saborea el ambiente que habrá durante los espacios previos a este partido.

Ya que antes del juego participará en el Skills Challenge (el concurso de habilidades entre jugadores de ambas ligas), señalando que quiere ganarles en todas las competencias.

Aunque las convocatorias de ambas ligas todavía no son anunciadas, la participación de "Chicharito" por el lado de la MLS es casi un hecho.

Ya que, además de su poder de convocatoria con la afición azteca en Estados Unidos, Javier tiene un arranque goleador en esta temporada.

It's back! ⚡️



The #MLSAllStar Skills Challenge pres. by @ATT 5G returns August 24, featuring the best of @MLS against the best of @LigaBBVAMX! pic.twitter.com/PIbVD9yEyM