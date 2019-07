“Chicharito” portará número “9” en próxima campaña con West Ham

Londres.— En un cambio que al parecer asegura la continuidad del futbolista en el club inglés, la escuadra del West Ham dio a conocer que el atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández portará el número “9” para la próxima campaña.

Después de que diversos rumores lo colocaron en la Liga MX, Superliga de Turquía, MLS de Estados Unidos, en la Serie A de Italia y hasta en la Liga 1 de Francia, todo indica que Hernández Balcázar seguirá con los “Hammers”.

El cuadro de la Liga Premier de Inglaterra dio a conocer en su portal en internet el cambio de dorsales tanto de “Chicharito” como del ucraniano Andriy Yarmolenko, quien dejó el número “20” para cargar con el “7”.

El jalisciense, de 31 años de edad, utilizó el dorsal “17” en las pasadas dos temporadas con West Ham y ahora ocupará el número “9”, el que históricamente es utilizado por los ejes de ataque.

Javier Hernández estrenará el nuevo número en su playera cuando este jueves el West Ham se mida al SCR Altach de Austria, previo a una gira que tendrá el equipo dirigido por el chileno Manuel Pellegrini por China.

