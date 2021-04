”Chicharito” vuelve a escena, a olvidar su mala temporada

Ausente de los espacios mediáticos por sus goles, Javier Hernández está de nuevo en las tendencias. Y es que “Chicharito” no dejará nunca de ser noticia.

El delantero del LA Galaxy volvió a la palestra en estos días a raíz de una entrevista que le hizo la cadena de televisión TUDN, en la que habló de varios temas y se dio tiempo para lanzar una severa crítica contra la Selección de México, pues aseguró que a varios jugadores los siguen convocando pese a que no tienen buenas temporadas.

Y también le llovieron comentarios de todo tipo, desde los que están a favor de sus comentarios y los que no.

El “Chicharito” recalcó que a él no le aguantaron el hecho de haber tenido una pésima temporada con el LA Galaxy; sin embargo, se dijo dispuesto para atender una futura convocatoria de la Selección, que es dirigida por el argentino Gerardo Martino.

“Ha habido otros jugadores que han tenido una temporada mala y los han aguantado; para mí, nada más tuve una temporada muy mala y no me aguantaron. Así hay veces, pero la verde (la camiseta del Tri) está ahí y ojalá que pueda seguir yendo y marcando goles. Haré lo que está en mis manos para que pueda ser contemplado de alguna manera”, dijo el delantero, a quien muchos le aplauden sus palabras por ser el líder goleador histórico del once tricolor.

En el mismo sentido, Hernández aseveró que no se ha retirado de la Selección y tampoco le ha dicho a Martino que no quiere ser convocado.

De igual modo, reconoció que tuvo una “temporada de la chin...”, aunque explicó que es “parte del show” del fútbol. Los números avalan lo que dice sobre su campaña: pese a ser el mejor pagado en el LA Galaxy, Javier Hernández apenas registra dos goles en la MLS, a donde llegó a inicios de 2020.

“No me he retirado de la Selección. El día que no quiera me voy a retirar o el entrenador va a saber que no quiero ir. A fin de cuentas, no estoy cerrado y también sé que la temporada pasada estuvo muy mala”.

Además de su bajo nivel futbolístico, según trascendidos, Hernández dejó de ser convocado a la Selección Mexicana después de que en noviembre del 2019 protagonizara un acto de indisciplina en el hotel de concentración.

Aunado a ello, se rumora que su relación con algunos elementos del Tri no es la mejor, de ahí que Martino optara por llamar a delanteros como Alan Pulido y Henry Martín. Y eso que Raúl Jiménez, quien era el titular, no tiene actividad desde su fractura de cráneo.

Hernández lo tiene asimilado: “Claro que lo volvería a repetir, nunca he trabajado como ahora en todos los aspectos de mi vida, la vida que he creado me ha retado a eso en el lado emocional, familiar en mis relaciones con mis amistades, familia, en lo futbolístico, me estoy retando para poder crecer de una manera espectacular.

Por si fuera poco, según una nota publicada por “La Silla Rota”, todo parece indicar que el argentino Rogelio Funes Mori podría ser llamado en la próxima convocatoria, de modo que el “Chicharito” estaría prácticamente borrado del Tri.

Igual sobre eso se dejaron venir fuertes comentarios, en el sentido de que Funes Mori, nacionalizado, no tiene capacidad ni merecimientos para llegar al tricolor, y que Hernández, por ser el goleador histórico, debería ser considerado. Como sea, Javier Hernández volvió a ser tema de plática. Quizá era lo que más deseaba.— Megamedia