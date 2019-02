Ingredientes del “chicharrón dog”, platillo estrella del Super Bowl

ATLANTA (EL UNIVERSAL).- Hace unos años, cuando los Falcons jugaban en el Georgia Dome, la organización de Atlanta era considerada de media tabla hacia abajo cuando se trataba de clasificar el servicio y calidad de los alimentos que se ofrecen en los estadios de la NFL.

Pero la construcción del Mercedes Benz Stadium, aunado a platillos estrellas como el Chicharrón Dog, han hecho que la experiencia en la casa de los Falcons sea la mejor para el paladar de los aficionados.

Aunque si quieres probar a la gran estrella de las tardes de fútbol americano deberás pagar tan sólo cinco dólares.

Los ingredientes del hot dog son frijoles, queso cotija, jalapeño, chile poblano, cilantro y chicharrón popularmente conocido Chicharrón dog.

Es uno de los platillos con el que el Mercedes Benz se ha vuelto el consentido de la afición a la NFL y que el domingo deleitará a los poco más de 70 mil personas que acudan a ver el Super Bowl.

The $5 specialty dogs served up by @LevyRestaurants inside @MBStadium for #SuperBowl pit the LA Chicharron Dog vs the New England Bean-town Frank. pic.twitter.com/7bxvS39jPu

— Tim Newcomb (@tdnewcomb) January 29, 2019