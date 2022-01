China apuesta por unos Juegos sin casos de Covid

El país refuerza sus protocolos en vísperas del inicio

Los deportistas tienen que estar vacunados —o pasar una larga cuarentena—, someterse a pruebas de detección del coronavirus a diario y utilizar mascarilla cuando no están compitiendo o entrenando. Animar a los compañeros aplaudiendo está permitido, pero cantando no. Si alguien da positivo al Covid-19 quedará aislado y no podrá competir hasta que reciba el alta.

Bienvenido a los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, donde las estrictas medidas de contención tratarán de crear una “burbuja” a prueba de virus para los miles de visitantes extranjeros en un momento en que la nueva variante ómicron impulsa el repunte global de las infecciones.

Los protocolos de prevención serán similares a los adoptados en los Juegos de Tokio este verano, aunque mucho más estrictos. Eso no será un problema en Pekín, ya que el país mantiene una política de “cero contagios” desde el inicio de la pandemia.

Pero la capacidad de China para mantener su enfoque de tolerancia cero a nivel nacional está siendo puesta a prueba ya por ómicron, una variante más transmisible y contagiosa que sus predecesoras y con una mayor capacidad para esquivar las vacunas.

A unas semanas del inicio de las competencias el 4 de febrero, más de 20 millones de residentes están confinados por brotes en seis ciudades.

A continuación, un vistazo a cómo funcionarán los Juegos de Invierno.

¿Los deportistas tienen que estar vacunados?

Sí, los atletas y otros participantes, incluyendo el personal de sus equipos y los medios de comunicación, deben tener la pauta de vacunación completa para acceder a las áreas olímpicas designadas sin necesidad de pasar una cuarentena de 21 días. Esas zonas son la Villa Olímpica, los centros deportivos, otros lugares seleccionados y el transporte específico.

Esto es distinto a los Juegos de Tokio, donde no se exigía que los participantes estuviesen vacunados.

¿Qué ocurrirá en el día a día?

A su llegada al aeropuerto de Pekín, los participantes pasarán un control de temperatura y una pruebas con muestras nasales y de garganta. Un funcionario de los Juegos que llegó recientemente al país contó en una conferencia de prensa que el proceso le llevó 45 minutos, aunque los organizadores dijeron que los tiempos pueden variar.

Después, un camión los trasladará a su alojamiento designado, donde tendrán que esperar hasta seis horas por el resultado de la prueba, que les permitiría moverse por las zonas autorizadas.

Todos los participantes tendrán que someterse a una prueba diaria con muestras de garganta. En Tokio, se escupía en viales para los tests de antígenos.

¿Qué ocurre si un deportista da positivo?

En Tokio, los organizadores dijeron que 33 atletas arrojaron positivo al coronavirus durante los Juegos. De ellos, 22 se retiraron de la competición. Incluso con las estrictas medidas de seguridad en vigor en Pekín, los expertos dicen que es probable que haya algunos contagios, especialmente con la variante ómicron.

¿Habrá aficionados?

La presencia de aficionados extranjeros no está permitida. En cuanto a los locales, los organizadores dicen que están ultimando las normas de asistencia.— AP