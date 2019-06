Chivas, a pensar en la liguilla y “no en el descenso”

Por un nuevo rostro

Pese a que el Guadalajara arrancará el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX en los últimos sitios de la clasificación en la tabla de porcentajes por evitar el descenso, el volante Gael Sandoval afirmó que este equipo está para luchar por la liguilla y le restó importancia a la posibilidad de perder la categoría.

El Rebaño Sagrado arrancará en el sitio 16 de la clasificación porcentual, solo por encima de Querétaro, Veracruz y Atlético San Luis, que recién ascendió.

“No merece tanta atención, realmente para mí no, creo que Chivas es un grande, los números ahí están y es obvio, pero el equipo no está para eso, Guadalajara está para pensar en liguilla y olvidarse del descenso”, dijo durante el segundo día de los exámenes médicos.

Manifestó que sin embargo, luego de que han estado ausentes en las últimas cuatro liguillas, necesitan retomar el camino y volver a la pelea por el título.

“La gente quiere resultados y eso es lo que vamos a buscar. Es otra oportunidad, creo que he pasado un tiempo difícil aquí, no ha sido fácil para mí y ahora es otra oportunidad que se me da y es aprovecharla, demostrarme a mí mismo el por qué estoy en Chivas”, estableció.

En lo personal, reconoció que tiene una revancha personal, luego que en el semestre pasado solo vio acción en nueve juegos, en los que cuatro fue titular, con un solo gol anotado.

“Es otro torneo, otra oportunidad sobre todo personal y grupal, este torneo viene bueno, nunca hay margen de error, uno siempre espera que el equipo vaya bien, pero esta es otra revancha que da el fútbol y debemos aprovecharla, este torneo tiene que ser muy bueno”, acotó.

Respecto a los refuerzos que podrían llegar, indicó que espera que lo haga con total disposición para aportar su “granito de arena” en busca de la consecución de los objetivos.— NOTIMEX