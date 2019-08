Chivas buscará la liguilla

Villalpando cree que lo merecen pues lo trabajan

El fútbol no es de merecimientos, pero el volante del Guadalajara Dieter Villalpando, consideró que deben estar en la liguilla, la merecen, porque han trabajado muy duro y espera que los resultados comiencen a aparecer, para bajarle la presión también al cuerpo técnico que encabeza Tomás Boy.

“La verdad que pensábamos tener más puntos, a como iniciamos. No sé si deberíamos tener más o no, pero me admiro de cómo el equipo trabaja, porque desde que llegué a Chivas, trabajan duro, contagian y lo mismo yo, trabajo de la misma manera. Nos merecemos una liguilla por lo que se ha vivido aquí. Estoy comprometido de que debemos trabajar más para lograr eso”, comentó el jugador mexicano.

Los momentos de crisis o bajas, los toma Villalpando como una oportunidad para resurgir, así que buscará aprovechar su titularidad mañana ante Cruz Azul, para buscar regularidad y demostrar que tiene los tamaños para estar en el redil, al tiempo que ayudaría a su equipo a comenzar la recuperación en el torneo.

“Lo piensa mucha gente, trabajo todos los días para dar lo mejor de mí, lastimosamente no se me ha podido dar en cada partido, es lo que estoy buscando en mí carrera, no ser irregular, ser más regular como en un torneo en Necaxa, pero eso es con trabajo y seguiré buscándole”, dijo Dieter.

Se dice motivado, emocionado por estar de estelar con el Rebaño en el Estadio Azteca, donde enfrentarán a la Máquina rival que desde su punto de vista, no les tiene ventaja alguna, porque han hecho bien las cosas.