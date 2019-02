Chivas enfrenta al Atlas hoy en el Clásico Tapatío 

Con el orgullo por delante

Tras pisar fuerte al inicio del torneo, Chivas se ha atascado y ahora tratará de romper una cadena de tres partidos sin triunfos cuando hoy se enfrente a Atlas en el Clásico Tapatío, en uno de los juegos que se roba las miradas de la fecha siete del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado, que no gana desde la tercera fecha, tiene 11 puntos y es quinto, un puesto por encima de los Zorros, que tienen 10 unidades y han tenido uno de sus mejores inicios en años.

“Los jugadores están motivados porque saben lo que el partido significa para nosotros, para la ciudad, para la institución y para la afición”, dijo el entrenador del Guadalajara, el paraguayo José Saturnino Cardozo.

Ronaldo Cisneros, juvenil del Rebaño, señaló en una rueda de prensa que este partido puede ser la vitrina para demostrar que las Chivas están para cosas grandes en el Clausura.

“Veo al equipo muy bien, en crecimiento y con ganas por seguir por esa línea, futbolísticamente hemos hecho grandes partidos, en los últimos tres no han sido los resultados que todos queríamos, pero en cuanto al funcionamiento hemos sido los que dominamos la mayor parte de los encuentros, generamos más ocasiones de gol”, comentó.

El atacante aceptó estar “muy emocionado por poder vivir mi primer clásico, con muchas ganas de, si me toca jugar, hacer un gol y darle el triunfo al equipo”.

“Lo más importante, sin embargo, es ganar y con eso saldré contento; mis compañeros me han platicado que desde Fuerzas Básicas es el duelo de mayor rivalidad, incluso más que contra América, y claro que hay que ganarlo dejando todo en la cancha”, apuntó.

Así mismo, en lo personal indicó que está tranquilo con lo que ha aportado al cuadro del Rebaño Sagrado, consciente que debe trabajar para ser más decisivo.

“Me he sentido bastante bien y tengo que mejorar, sé que he tenido buenas actuaciones este torneo, me he sentido cómodo en el campo ya sea como delantero o por fuera como extremo, donde me toque quiero hacerlo de la mejor manera, me ha tocado hacer goles y son de todo el equipo, hay que continuar así por el bien grupal”, sentenció el delantero.

¿Máquina aceitada?

Otro equipo que no ha iniciado bien es Cruz Azul, el subcampeón del pasado Apertura. Los dirigidos por Pedro Caixinha no han ganado en sus últimos dos enfrentamientos y hoy se ven las caras con el Santos.

La Máquina tiene ocho puntos para situarse en el décimo escalón, por detrás de Santos que tiene la misma cosecha pero una mejor diferencia de goles.

En otros encuentros para hoy, los Tigres de la UANL reciben a los Rayos del Necaxa y los Diblaos del Toluca visitan al León.— AP