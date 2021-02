Chivas merece su lugar: Molina

El mediocampista reconoce que no han jugado bien

En el Guadalajara están conscientes que han quedado lejos de las expectativas futbolísticas, que han fallado a sus propios pronósticos para esta fecha, porque se hacían estar en los primeros puestos pero por fallas individuales, el equipo no ha repuntado según reconoció el capitán Jesús Molina.

“Merecemos estar donde estamos, esa es la realidad. En el fútbol no hay ‘hubieras’, es de concentración, de aplicación, de afinar detalles y hay una diferencia mínima, los detalles que parecen no importar pueden marcar la diferencia y en un partido, dictan que pierdas o ganes tres puntos”, señaló.

“Esa es la realidad, no hemos podido levantarnos del mal inicio que tuvimos, de los primeros tres partidos que en el papel eran ganables y no supimos. Todos somos culpables de este mal paso, estamos conscientes de que se viene una segunda etapa muy importante para nosotros y reconociendo que no estamos bien, será el parte aguas para levantar”, enfatizó el mexicano.

Los rojiblancos saben que la afición está molesta, la directiva de igual forma y reconocen la mala marcha, que dice Molina, están en muy buen tiempo para comenzar la cuesta arriba.

“No hay nada que ocultar, no hay nada que mentir. La situación es así, no estamos en el lugar que debemos estar, en el lugar que nuestra afición merece festejar que es en los primeros cuatro, cinco lugares de la tabla general porque nos lo planteamos en el inicio del torneo y no hemos podido estar a la altura por diferentes circunstancias”, señaló.

Molina también dijo que les ha faltado “concentración en cada minuto de juego es lo que ha faltado, no se debe a otra cosa”.— EL UNIVERSAL