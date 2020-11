Chivas, por su pase a la liguilla

La reclasificación se pone en marcha hoy con dos partidos

El regreso del formato de la reclasificación en el Torneo Guardianes 2020 entrará en escena hoy para definir los acompañantes de León, Pumas, América y Cruz Azul en los cuartos de final.

Hasta el torneo anterior, la liguilla era disputada por los ocho mejores equipos luego de 17 fechas en la fase regular. Pero se añadió una semana extra para compensar a las televisoras por los partidos que se perdieron con la cancelación del Clausura 2020 debido a la pandemia de coronavirus.

A diferencia de las series de liguilla, en la repesca se juega todo en un solo partido y en caso de empate el ganador se definirá por penales, sin importar la ubicación en la tabla durante el torneo regular.

Y Chivas puede estar de regreso en la “Fiesta Grande” después de cinco torneos al hilo, algo que un equipo de los llamados grandes no puede permitirse.

Parecían encaminados a otro fracaso en este Apertura al comenzar a los tumbos con el entrenador Luis Fernando Tena, quien fue despedido. Víctor Manuel Vucetich, cinco veces campeón con cuatro equipos distintos, tomó las riendas y enderezó el rumbo. Culminaron en la séptima posición y serán locales hoy ante el Necaxa.

Lo malo para el Guadalajara es que no podrá contar con los delanteros José Juan Macías y Alexis Vega por lesiones.

“Son situaciones que no queríamos que pasaran en estas instancias”, dijo el volante mexicano Fernando Beltrán. “El técnico es el que más sufrirá en esta parte porque no tendrá a estos jugadores que son los goleadores y los que marcan la diferencia, pero el grupo permanece tranquilo y concentrado porque sabemos lo que tenemos que hacer”.

Ante la lesión de Vega, Chivas metió una inconformidad ante la Comisión Disciplinaria buscando la suspensión del uruguayo Ignacio Rivero, pero después de la investigación esta no encontró argumento alguno para castigar al cementero.

¿Es un fracaso?

Efraín Flores, extimonel y formador de talentos en Chivas, dejó claro que el desempeño del Rebaño durante del Guardianes 2020 fue un fracaso por no terminar dentro de los primeros cuatro.

En entrevista con Marca Claro, Flores explicó que el Guadalajara no tiene pretextos y que temporada tras temporada la exigencia mínima es llegar hasta la antesala del duelo por el campeonato.

“En un club como Chivas no se permite excusas, siempre hay que ser protagonistas. Si Chivas no está en Liguilla será un fracaso, de hecho, ya está mal no estar en los primeros cuatro, este equipo mínimo tiene que llegar a semifinales”, expresó Flores. “Por el plantel, siguen siendo favoritos”.— AP