Chivas presenta sus uniformes de cara al Apertura

Estrena piel para renovarse

Las Chivas de Guadalajara presumieron el que será su nuevo uniforme de local para el Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, en el cual predominan las rayas rojiblancas y el cambio en el tono del azul.

El Rebaño Sagrado rememoró al club de la década de los 70 y por eso en su nueva vestimenta aparecerá el color azul “royal”, que es más claro y brillante.

Dicha tonalidad se aprecia en las mangas y hombros en una playera con cuello “V”; mientras que el resto del jersey será con las ya conocidas rayas rojiblancas al frente, en el que se observa el patrocinador oficial.

En la espalda predomina el rojo y ahí irá colocado el dorsal de cada jugador. El short de local será azul royal y ocupará calcetas blancas.

Oribe Peralta, quien estuvo en la presentación, señaló estar comprometido para ayudar al Rebaño a conseguir las metas que se han puesto de cara al arranque del Torneo Apertura 2019.

Si bien su llegada a Chivas procedente del América fue criticada, el “Cepillo” dejó eso de lado y está comprometido, ilusionado con Guadalajara, que podría ser el último equipo de su trayectoria, luego que cuenta 35 años de edad.

“Esa ilusión nunca la he perdido en los equipos que he estado y en Chivas menos, lo dije a Amaury (Vergara) que reavivaron en mí una llama que a lo mejor se estaba apagando”, señaló el delantero del chiverío.

El mundialista tricolor conoce las exigencias en Chivas y apunta a todo lo alto, aspira a ser campeón y defender de gran forma los colores de esta institución, siempre anteponiendo los objetivos grupales sobre los personales.

“Me sentí contento que me buscara y no me queda más que entregarme por esta playera, estos colores, tratando que el equipo sea campeón porque los logros en equipo son los más importantes, sé que con goles puedo ayudar al equipo y esa es mi idea al estar aquí”, aseveró.

El América, listo

El América realizó su última sesión de trabajo en suelo texano, para después viajar a California, donde hoy jugará con Tigres de la UANL en el partido por el Campeón de Campeones.

El técnico Miguel Herrera ya cuenta con un plantel más completo, luego que el jueves se incorporaron el portero argentino Agustín Marchesín, el defensa paraguayo Bruno Valdez y el mediocampista colombiano Mateus Uribe.

Se espera que a la brevedad también se integren al equipo el mediocampista argentino Guido Rodríguez, además de los delanteros, el colombiano Roger Martínez y el chileno Nicolás Castillo.

La escuadra azulcrema no ha conseguido resultados favorables en su pretemporada, luego que en su primer cotejo cayó 2-1 con Boca Juniors, en su segunda presentación fue superado 2-0 por River Plate, y el martes cayó 3-0 con Pumas.— EFE