Chivas quiere ser semifinalista

El Rebaño Sagrado y las Águilas, hoy en el Clásico Nacional

Las Chivas se quitaron esa etiqueta de víctimas que traían antes del partido de ida y hoy buscarán, con una ventaja por la mínima, avanzar a las semifinales del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, cuando se enfrenten al América en el Azteca.

Cristian Calderón marcó en el primer partido después de un segundo tiempo en el que Víctor Manuel Vucetich le ganó la partida en la banca a Miguel Herrera.

Al Rebaño Sagrado le basta con empatar por cualquier marcador o caer por un gol — siempre y cuando ellos anoten uno — para dejar sobre el césped a los azulcrema.

Ventaja es ventaja, pero el tapatío Miguel Ponce no se encuentra nada confiado.

“No lo es, es ventaja mínima, ellos van por un gol y la tabla puede darle el pase, los beneficia. La ventaja no es muy buena, el equipo tiene que salir a proponer, buscar ganar, hacer un gol para complicarle al rival. La ventaja es mínima, no podemos pensar que tenemos la clasificar en la mano porque la verdad no es así. Será un encuentro intenso, complicado, disputado y hay muchas cosas que hacer”, comentó.

El encuentro en patio del América será muy diferente al de ida en el Akron, porque saben que el rival se les irá con todo desde el silbatazo inicial para descontar cuanto antes y obligar a Chivas, a abrirse, por ellos deben estar muy atentos en todo momento, buscar hacer un encuentro sin errores.

“Hay un plus, el haber obtenido la victoria. Obviamente que nos ayuda mucho, pero es un partido difícil, en la casa del América pero no debemos confiarnos y hay que hacer un partido perfecto, estar cerca de eso para avanzar a la siguiente fase. No será fácil, pero el equipo tiene la capacidad y calidad de hacer un buen partido de visitante”, comentó Ponce a su llegada a Ciudad de México para el partido.

Les dará confianza

Consideró que quien avance en esta fase, al ser un Clásico, encarará la siguiente fase con más confianza y eso lo convertirá en candidato automático al título.

“Si, nos jugamos mucho, será un parte aguas porque si primeramente Dios avanzamos a la siguiente fase, será un golpe anímico muy importante para todos, porque sabemos lo que representa este encuentro. Nos venimos jugando muchas cosas, queremos trascender y esta es la oportunidad. Será muy tonto de nuestra parte dejarla ir”, comentó.

Respecto a las críticas que ha recibido el “Pocho”, dice no le incomodan porque sabe que así es el entorno y hay algunos temas que han abonado para que esto suceda, pero él está en lo suyo, tratando de abonar para seguir haciendo buenos contratos en base a su rendimiento.

En tanto, el Puebla necesita aguantar 90 minutos más ante el León, para dar la primera campanada en esta liguilla del Guardianes.

La Franja se quedó con la ventaja al vencer 2-1 en la ida a los superlíderes, por los que les basta con empatar o caer por un gol, aunque ellos deben marcar dos para que eso sea factible.— AP