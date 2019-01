Chivas se enfrenta a Cimarrones en actividad de la Copa MX 

A olvidar la derrota en Liga

Las Chivas de Guadalajara y los Pumas de la UNAM buscarán mantenerse en la cima de sus respectivos grupos en la Copa MX, cuando hoy tengan actividad en la jornada cuatro del certamen, que incluye otros tres encuentros.

Chivas estará de nuevo en casa en este torneo para recibir la visita de Cimarrones de Sonora en duelo del Grupo Ocho previsto para las 19 horas en su estadio, donde espera dar un golpe de autoridad para seguir en la cima.

La escuadra tapatía marcha primero de la llave, con seis puntos, y mantiene paso perfecto que espera conservar ante Cimarrones, que hasta el momento no ha sumado en sus dos actuaciones al acumular dos derrotas.

Otro que intentará mantener la punta de su sector, en este caso el Uno, es Tuzos de Pachuca, que le hará los honores a Potros de Hierro del Atlante, en el Hidalgo.

El conjunto Tuzo lleva buen paso con dos triunfos para un total de seis unidades y ante el 11 azulgrana espera sumar una tercera victoria que prácticamente le dé para afianzar su pase a la siguiente ronda, ya que Atlante y Tijuana apenas suman un punto.

Con ese mismo horario, la Jaiba Brava del Tampico Madero le hará los honores a Bravos de Juárez en el Estadio “Marte R. Gómez” correspondiente al Grupo Dos, en espera de salir avante para alcanzar a su rival en la punta del carrusel.

La oncena juarense es líder con su inercia ganadora para sumar seis unidades en la cima de la llave, seguido por la Jaiba Brava, con tres, y en el fondo marcha La Franja del Puebla, sin puntos y un par de reveses.

Cardozo, consciente

De la derrota del domingo ante el Santos Laguna, que le costó al Rebaño Sagrado el liderato de la competencia, el técnico José Saturnino Cardozo considera que necesitan levantar la cara, más si tienen en mente que fue un partido parejo y lo hicieron muy bien.

“Estamos convencidos de lo que hicimos, también los jugadores. Asumo la derrota, pero el sistema estuvo muy bien escogido. Son dos nueves los que maneja Santos y no los podemos dejar mano a mano, los anulamos casi al ciento por ciento”, dijo el guaraní.

“No estoy arrepentido del cambio. No vi perdidos a mis jugadores, quizá sí nos costó entrar en el juego, pero terminamos bastante bien; al final, esto fue muy hablado con todos, y todos lo aceptamos”, comentó. Esto no quita que la derrota, “duele y mucho, no nos gusta salir derrotados, pero hay que levantar la cabeza y ver hacia el frente”.

Además, Cardozo negó que haya problema en la ofensiva, ya que las Chivas solamente han marcado cuatro goles en lo que va de la competencia. La defensa, sin embargo, ha sido su bastión en el Clausura.

“No es que falte gol. Llegamos bastante, pero ellos también marcan muy bien, tienen dos centrales muy fuertes”. Para el paraguayo no hay derrotas a tiempo: “Nos tocó perder, pero esto nos va ayudar para estar mucho más unidos. Es una derrota, no una llamada de atención, en el fútbol siempre sales a ganar y duele cuando no lo haces”, finalizó el paraguayo.

Marioni hará su debut

La actividad de hoy continúa en el Estadio Jalisco, cuando los Rojinegros del Atlas midan fuerzas ante los Pumas de la UNAM en duelo que definirá al mandamás de la llave Nueve, y que servirá para que Bruno Marioni debute con el cuadro universitario.

El argentino no ocultó su felicidad por regresar “a casa” y expresó su deseo de tener muchos éxitos, pero para esto ha pensado en traer, quizá, un refuerzo, aunque eso se lo deja a la directiva. Ya trabajó con el equipo, poco tiempo, pero ya palpó a sus jugadores, y se percató que cuenta con un plantel competitivo, justo para regresar a los primeros puestos de la Liga.

“No tenemos una plantilla basta como la del América o Tigres, pero eso ha pasado toda la vida. Tenemos que trabajar con lo que hay. La disposición de los jugadores me tiene muy feliz, si viene un refuerzo, lo analizaremos”, dijo ya enfundado en los colores azul y oro.

Como siempre, todo dependerá de los resultados.

“A Bruno lo buscamos porque conoce la filosofía del club, lo que le sucedió en Venados [en el Ascenso MX] no nos preocupa… Es más, lo buscamos desde antes que asumiera Paco (Palencia)”, dijo Leandro Augusto, director deportivo de los Pumas.

Marioni fue claro, la meta es clasificar a la liguilla. El América, el verdugo en las dos últimas fases finales, no intimidará a sus jugadores y vencerlos causará que la confianza aumente. “Son un rival más, vamos a trabajar para recuperar la confianza que se perdió contra ellos, eso sí. Queremos ganarle al América, pero también al Atlas y a todos los equipos”.— EFE