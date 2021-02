Chivas visita al sotanero

El Pachuca, rival del Rebaño en el cierre de la fecha

El peor equipo del torneo, el Pachuca, tiene la misión de sacar por fin una victoria en el Torneo Guardianes 2021, aunque el rival en turno, el Guadalajara, no luce como un rival a modo pese a su irregularidad.

Ambas escuadras se medirán en la cancha del estadio Hidalgo este lunes por la noche en el cierre de la fecha siete del campeonato del fútbol mexicano, sin un claro favorito, pues ambas escuadras, que clasificaron a la liguilla el certamen anterior, han tenido un arranque de irregular a malo.

Dos unidades en este Torneo Guardianes 2021 son las que lleva el Pachuca; la jornada pasada el Atlas le pegó en su domicilio 1-0, así que motivos para buscar resurgir tiene muchos el equipo que hasta ahora dirige Paulo Pezzolano, quien está en la cuerda floja.

Las Chivas, que tampoco ha destacado en el torneo, tienen tres derrotas, un triunfo y tres empates, lejos de la zona de clasificación, por lo que deben aprovechar el peor momento de su rival y utilizarlo como trampolín para comenzar a ponerse cerca de los primeros lugares.

La peligrosidad de un equipo sotanero es algo que Chivas no desestima, así lo consideró el pasado viernes Alejandro Mayorga: “Pachuca no viene de la mejor manera, tiene grandes jugadores pero ahora no hay rival fácil, no hay rival pequeño y más allá del lugar que se ocupe en la tabla general, nosotros tenemos que preparar el partido como si fuera el primer lugar de la tabla general”.

Para los Tuzos, el duelo luce idóneo para que de darse un triunfo se revitalicen de cara a la segunda mitad del campeonato, de empatar o perder se podría decir que estarían fuera de la pelea para la liguilla.

El “Cata”, operado

Julio César Domínguez no estuvo en la alineación titular de Cruz Azul, ni estuvo convocado para el juego contra el Toluca el sábado.

Todos pensaban que era cuestión de descanso, que Juan Reynoso decidió rotar a su cuadro, pero no. Cruz Azul dio a conocer que el “Cata”, tuvo que ser intervenido debido a que se le detectó un cálculo en la vejiga.

“Después de haberle realizado los estudios pertinentes a nuestro jugador Julio César Domínguez, se detectó un cálculo en la vejiga, mismo que ya fue extraído”, informó la Máquina en un comunicado de prensa.— EFE

Liga MX Luis F. Tena

Luis Fernando Tena vivió una noche muy especial el viernes: cumplió 600 partidos en Liga.

Una vida en el balompié

El estratega de 63 años de edad debutó en los banquillos en 1994 y desde entonces ha registrado 247 triunfos, 178 empates y 175 caídas. A lo largo de sus casi 27 años de carrera, ha dirigido a 10 equipos, entre ellos tres de los llamados “Cuatro Grandes” de la Liga MX.