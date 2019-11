Chivas ya tiene a su “Brujo” con Antuna

El mexicano hace pruebas médicas con el Rebaño

El volante ofensivo Uriel Antuna se convertiría en nuevo futbolista de Chivas de Guadalajara para el Torneo Clausura 2020 de la Liga MX, en lo que es el primer refuerzo en la era de Ricardo Peláez.

Un día después de que se concretó la continuidad de Luis Fernando Tena como director técnico y la llegada de Peláez Linares como dirigente deportivo, se dio a conocer que el jugador duranguense se presentó a los exámenes médicos ataviado con los colores rojiblancos.

Peláez tenía días laborando en su cargo en busca de reforzar a Chivas y una vez que acabó la participación del equipo en este torneo Apertura 2019 fue momento de dar a conocer la contratación de Antuna Romero.

El ex Galaxy se presentó en las instalaciones de Verde Valle y después pasó a la clínica correspondiente para verificar que se encuentra en óptimas condiciones.

Cabe recordar que Chivas tuvo que negociar con Santos, club dueño del 50 por ciento de la carta y con el Manchester City inglés, conjunto que tenía la otra parte en su poder.

Será la segunda ocasión que Antuna juegue en la Liga MX tras militar con Santos Laguna para luego emprender su aventura en el futbol europeo con Groningen, de la Eredivisie de Holanda, y su paso con el Galaxy.

Pulido y Peralta, dentro

Amaury Vergara es quien da el visto bueno en las llegadas y salidas de las Chivas, pero el presidente del club da total libertad de elección y negociación a Ricardo Peláez, quien adelanta que cuenta con Alan Pulido y Oribe Peralta para el Clausura 2020.

“Tenemos a Alan Pulido y estamos muy contentos con él. Tiene contrato y —de momento— queremos que se quede, como Fernando Beltrán y de los que me vayan preguntando”, asegura el nuevo director deportivo del Rebaño Sagrado. “Los jugadores que van a llegar, hasta que no estén aquí, no los vamos a dar a conocer”.

Se ha manejado que el campeón goleador es buscado por los Earthquakes de San José de la MLS.

Cerca de tener cabeza

Aunque su directiva está atascada en una riña que parece no tener final, el Cruz Azul se encuentra próximo a emprender un cambio, que irá del puesto de director deportivo hacia abajo.

Alfredo Álvarez, vicepresidente confirmó que no pasará de hoy para que la oficina que hasta hace poco ocupaba Ricardo Peláez, vuelva a tener dueño.

“Queremos a alguien que sepa de cuestiones deportivas, pero también organizar y que tenga conocimiento de temas de contratación de jugadores y scouteo”, declaró.— EL UNIVERSAL