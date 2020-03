”Chocolatito” es criticado en su país

Ya no despierta felicidad en su natal Nicaragua

El púgil Román “Chocolatito” González ganó su primer título mundial de boxeo en cuatro años, sin embargo, no despertó la felicidad de antes en su natal Nicaragua, aparentemente por su relación de amistad con el presidente Daniel Ortega, al que organismos defensores de derechos humanos responsabilizan por la muerte de cientos de opositores desde 2018.

González noqueó al inglés Kal Yafai en el noveno round, para ganar el título de las 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero, contrario a otros años, no se escucharon cohetes para celebrar la victoria, y en las redes sociales hubo más insultos que felicitaciones para el nicaragüense.

“Es la primera vez en mucho tiempo que un atleta nicaragüense se presenta a nivel internacional y la mayoría de ‘nicas’ está deseando que pierda”, dijo el periodista deportivo Miguel Mendoza, quien hizo una encuesta en su cuenta de Twitter, y descubrió que solamente el 12% de los que respondieron deseaba que ganara el “Chocolatito” González.

“Los empresarios no quieren estar relacionados con algo que tenga que ver con el “Chocolate”, sostiene el periodista, quien comentó que no cubrió la reciente pelea de González porque no encontró patrocinadores interesados en el ahora campeón mundial. “La gente lo ve como un representante de la dictadura y no del país” comentó Mendoza.

El “Chocolatito”, de 32 años, ahora es un boxeador que tiene una brillante marca de 49 victorias, 41 ganadas por nocaut, y solamente cuenta con dos derrotas, con títulos mundiales en las 105, 108, 112 y 115 libras.

Sigue siendo el rey

Julio César Martínez defendió exitosamente por primera vez su cetro mosca del Consejo Mundial de Boxeo, al derrotar por decisión unánime (118-109, 116-111, 115-112) al galés Jay Harris, a quien de paso le propinó la primera derrota de su carrera.

El púgil capitalino, nacido en la colonia Pro Hogar y entrenado en Tepito, dominó el combate gracias a sus combinaciones de golpes que mermaron al británico, quien también conectó algunos golpes, pero insuficientes. Martínez estuvo cerca de ganar el pleito cuando derribó a Harris en el décimo episodio por un par de golpes en el abdomen, pero el británico sacó fuerzas para terminar de pie la pelea.

El mexicano, mejoró su foja a 16 victorias (12 por nocaut) y una derrota. Además, Julio César Martínez era favorito para imponerse, sobre todo después de la victoria que obtuvo en diciembre pasado sobre el excampeón nicaragüense Cristofer Rosales.—EFE Y EL UNIVERSAL

Síguenos en Google Noticias