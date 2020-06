”Chucky” Lozano, con las horas contadas en el Nápoles por un desplante

El mexicano no cuenta más para Gennaro Gattuso

Desde su llegada, la relación entre Gennaro Gattuso e Hirving Lozano no era la mejor. Y un desplante del mexicano en el entrenamiento del Nápoles parece que le costará su estancia en Italia al joven atacante mexicano.

Gattuso, entrenador del cuadro napolitano, aseguró en una entrevista que no permite “a nadie arruinar un entrenamiento”, después de que apartara de una reciente sesión de práctica al internacional mexicano.

“Quienes están cansados, quienes no se sienten listos, quienes no están serenos para mí pueden quedarse en el vestuario un día y no pasa nada. Saben que cuando saltamos al campo quiero a gente que esté al máximo. No permito a nadie arruinar un entrenamiento”, afirmó Gattuso en una entrevista con la televisión nacional italiana “Rai” en la víspera de la final de la Copa Italia contra el Juventus, que se juega hoy.

Lozano se ha quedado al margen en el Nápoles desde la llegada de Gattuso al banquillo y apenas disputó 140 minutos (seis partidos de 16) bajo la gestión del italiano, que sustituyó a Carlo Ancelotti en diciembre.

El mexicano, que se convirtió el año pasado en el fichaje más caro de la historia del Nápoles (42 millones pagados al PSV por su ficha), difícilmente jugará este miércoles la final copera del estadio Olímpico, que pone en juego el primer trofeo “postcoronavirus” en una gran liga europea.

Gattuso elogió al Juventus, que “lleva años triunfando y tiene a jugadores con mentalidad ganadora” y advirtió de que su equipo deberá saltar al campo con “respeto”.

Reconoció además su aprecio por el técnico juventino Maurizio Sarri y que ha estudiado a menudo los vídeos de sus tácticas para “copiar sus estrategias” e intentar enseñarlas a sus jugadores.

Copa en juego

El Juventus, que ganó trece veces la Copa Italia, llega a una nueva final tras un partido gris jugado contra el Milán, en el que empató 0-0, con un pénalti fallado por el portugués Cristiano Ronaldo, en el que se clasificó gracias a la igualada 1-1 lograda a mediados de febrero en la ida de San Siro.

Cristiano, que falló ante el Milán el segundo pénalti en 16 intentos desde que juega en el Juventus, busca reencontrarse con el gol en un encuentro decisivo, que puede entregarle el tercer trofeo como jugador juventino, tras el título liguero y la Supercopa del año pasado.

Será un partido particular para el técnico del Juventus, Maurizio Sarri, que se enfrentará al equipo de la ciudad donde nació, al que entrenó durante tres temporadas antes de fichar en 2018 por el Chelsea y, el año siguiente, por el cuadro turinés.

Siempre manifestó su profundo respeto para el Nápoles, aunque parte de la afición le tachó de “traidor” cuando aceptó la propuesta del histórico rival Juventus, y buscará conquistar su primer título italiano como entrenador.

De momento, el técnico juventino ha conquistado un solo trofeo, la Liga Europa levantada el año pasado al frente del Chelsea.

Juventus confirmó que en la portería jugará Gianluigi Buffon.— NOTIMEX Y EFE