“Chucky” Lozano consigue su primer gol en Champions con Nápoles

MÉXICO.— El mexicano Hirving Lozano marcó su primer tanto con Nápoles en UEFA Champions League, en el empate 1-1 en casa ante RB Salzburgo, por la cuarta jornada de la justa continental de clubes.

Los goles del encuentro fueron obra del “Chucky” en el minuto 43 para la causa local; mientras el joven sensación Erling Braut Håland consiguió al 11 la victoria parcial de los suyos.

Tras esta igualada, los italianos perdieron el liderato del Grupo E de la competencia, pues llegaron a ocho unidades, una menos que el ahora mandamás del sector, Liverpool; por su parte, los pupilos del estadounidense Jesse Marsch arribaron a cuatro puntos y son terceros, aún con oportunidad de clasificar a octavos de final.

El conjunto napolitano fue un vendaval desde el amanecer del compromiso y tuvo múltiples ocasiones de peligro, las cuales no se vieron reflejadas en el marcador por intervenciones del guardameta y también por errores propios en la definición.

-"No me había tocado anotar; así es el futbol"



-"No me había tocado anotar; así es el futbol"



-"A veces agarras una racha que no es agradable"



_"Estoy muy feliz, disfrutando todo" pic.twitter.com/YAlknypHd3