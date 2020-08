Cinco opciones de Leo Messi para seguir su carrera

¿Y ahora qué sigue?

Lionel Messi puso ayer patas arriba el orden del fútbol mundial tras enviar un burofax al Barcelona en el que le solicita que le conceda la carta de libertad para poder firmar por otro club, un destino que no está claro y ante el que se le abren opciones.

Fuentes de la entidad azulgrana explicaron que, en la misiva, Messi alega la cláusula que tiene en su contrato y que le permitía irse libre antes del pasado 10 junio.

Sin embargo, como el internacional argentino no la ejecutó antes de esa fecha, el Barca lo dio automáticamente por renovado una temporada más, hasta el 30 de junio de 2021, y su cláusula de rescisión pasó a ser de 700 millones de euros.

El Barcelona entiende que esa es la cantidad que deberá abonar cualquier club que quiera fichar al astro argentino. Un nuevo destino lleno de opciones:

MANCHESTER CITY

El reencuentro con Pep Guardiola, con el que lideró uno de los mejores Barcelona de la historia (2008-2012). El técnico catalán, al ser cuestionado sobre esta posibilidad, siempre dijo que era un imposible y que le veía acabando su trayectoria en el club azulgrana. Ahora, que su marcha parece cerca de ser una realidad, podrían reunirse de nuevo.

A favor del City, presionado por el “juego limpio” financiero, está la presencia en el club de Ferran Soriano, director ejecutivo, y Txiki Begiristain, director deportivo. Conocedores de la idiosincrasia del Barca y del propio Messi. Con los Citizens buscando dar un golpe sobre la mesa para triunfar en Europa, este verano se les presenta la gran oportunidad de reunir a viejos conocidos.

ÍNTER DE MILÁN

El dinero lo tiene. Capital chino detrás de la inversión del grupo Suning con su joven presidente Steven Zhang, de 28 años, persiguiendo un sueño que supondría un “boom” en el mercado asiático.

En la directiva Messi también tiene amigos, y compatriota en este caso, como lo es Javier Zanetti.

La posible llegada de Leo Messi al Ínter de Milán nunca ha sido un tema tabú en el club. Su propietario de 1995 a 2013, Massimo Moratti, sorprendió el lunes asegurando en el diario “AS” que cree “que el Ínter está intentando fichar a Messi”. El argentino se encontraría un proyecto para que el equipo vuelva a ser grande. En la última temporada dio un gran paso adelante quedando subcampeón de la Serie A y de la Liga Europa.

París Saint Germain

El PSG siempre aparece como una opción cuando un gran jugador está en el mercado. Tras la inversión catarí, ya dio dos golpes sobre la mesa con los fichajes del francés Kilyan Mbappé y del brasileño Neymar Junior, precisamente, procedente del Barcelona.

La opción más cercana al Barcelona en la que ha desarrollado casi toda su vida y en la que volvería a jugar con su buen amigo Neymar. Además, el PSG acaba de demostrar que puede competir con los grandes, llegando a la final de la Champions —que perdió el domingo frente al Bayern de Múnich (1-0)—. Un proyecto real en el que ganar desde el primer momento.

NEWELL’S

La opción romántica. Jugar en el equipo de su Rosario natal. Acabar su carrera en el club en el que empezó antes de, con 13 años, apostar su vida a un cambio total de rumbo al Barcelona; que a la postre le convirtió en uno de los grandes futbolistas de la historia. El argentino nunca ocultó que era una posibilidad para su retirada. Aunque, con 33 años, quizá es una opción temprana.

“Me quedó pendiente jugar en Newell’s, pero no sé si se va a dar“, declaró en FoxSports Radio en 2019.

AL-SADD

La vía exótica. En el club catarí se reencontraría con Xavi Hernández, quien en repetidas ocasiones ha expresado emoción al pensar en la posibilidad de entrenar a Leo. Algo que seguramente pensó que se daría en el Barcelona.

Las circunstancias han cambiado tras el deseo de Messi de salir del club azulgrana y la opción del país de Oriente Medio puede ser la más atractiva en el aspecto económico, un tema en el cual tampoco se puede descartar a la MLS.

Barcelona Leo Messi

Joan Laporta consideró que Josep Maria Bartomeu y su junta directiva “tienen que dimitir inmediatamente”.

Laporta critíca

Según Laporta, presidente del Barcelona de 2003 a 2010, Bartomeu y sus directivos “han ido minando la moral de Messi para salvarse ellos del descalabro económico y deportivo que han creado”. Horas antes del anuncio de Messi, Laporta ya había tuiteado que le parecía “un acto de cobardía y una falta de respeto a Luis Suárez” que le hubiesen anunciado su adiós del club mediante una llamada telefónica.

“No se puede ir”

Joan Gaspart, expresidente del Barcelona, reveló que conoce el contrato del argentino a la perfección, por lo que aseguró que Messi no tiene posibilidades de abandonar al club en este año. Se irá en 2021. “Yo he visto el contrato y es muy claro. La cláusula acababa en junio y ya no hay marcha atrás. Yo prefiero que se vaya el año que viene por cero a que se vaya por menos de 700 millones. Aquí manda el club, no el jugador”, explicó.