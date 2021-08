Clavadista atrae las miradas en Tokio 2020 por su original traje de baño (fotos)

Sofiia Lyskun se convirtió en tema de redes sociales por su llamativo traje de baño.

TOKIO.— Soffia Lyskun, quien compitió en las semifinales de clavados de 10 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, captó las miradas de miles luego de usar un colorido y poco común traje de baño.

La atleta, quien no tuvo un gran desempeño en la competencia al quedar en penúltimo lugar con un puntaje de 216.55, sí logró trascender, ya que su prenda la colocó en la mira y opinión de internautas.

A través de redes sociales, varios usuarios no pudieron evitar comentar la prenda que lució la ucraniana en las semifinales de clavados de 10 metros, pues es una realidad que su traje de baño era muy llamativo y difícilmente iba a pasar desapercibido.

La prenda que tenía pandas de estilo anime por toda la tela, causó sensación en las redes, y muchos destacaron que esta elección fue muy original y que se agradece, pues detalles como este que se salen de lo convencional provocan el interés de más público en los Juegos Olímpicos.

sofiia lyskun just destroyed everyone with her unadulterated fashion sense pic.twitter.com/VlqyqNq2WN