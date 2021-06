Club de Cuervos se haría realidad, Alarzaki dice que compró al San Luis

Martes de bombazos en la Liga MX.

Primero se confirmó la llegada de nuevos inversores a Necaxa, de la mano de estrellas de la farándula y el deporte como Mesut Özil, Justin Verlander y Eva Longoria, y después, noticias en Potosí.

🤔 ¿Quiénes serán? 🤔@carlosalazraki confirmó que junto a un grupo de inversionistas compraron al Atlético de San Luis y se viene un cambio de identidad. pic.twitter.com/Upb0yeGQna — CANCHA (@reformacancha) June 1, 2021

Compran al Atlético San Luis

El empresario y publicista, Carlos Alazraki dio la primicia que compró la franquicia del Atlético San Luis.

Cuestión de horas para que el Atlético de Madrid oficialice la venta de las acciones invertidas en el Atlético de San Luis 💴👀🔥https://t.co/nXh0NMa6vY — Futbol Picante (@futpicante) June 1, 2021

A través de su programa de internet Atypical TV junto a Ángel Verdugo y otros personajes de la política, Alazraki informó que cerraron la compra del equipo profesional del fútbol mexicano, luego del fracaso que fue el proyecto de la mano del Atlético de Madrid.

Te recomendamos: San Luis, “descendido”

Versiones encontradas

Sin embargo, fuentes cercanas al club aseguran que aún no hay nada concreto con la venta y siguen las negociaciones, a pesar de que varios portales, ya lo dieron por hecho, informó mediotiempo.com.

Además, en la pasada junta de dueños aún no había un anuncio con respecto al San Luis.

Se van los españoles

Entre polémicas fuera de la cancha, escándalos en sus tribunas y nulos resultados futbolísticos, el equipo colchonero decidió hacerse a un lado de San Luis y ahora deja el rumbo de la franquicia en otras manos.

En junio de 2017, el Atlético de Madrid se hizo del 51 por ciento de la franquicia del Atlético de San Luis https://t.co/LE8s0xddJf — Milenio (@Milenio) May 26, 2021

De igual forma, el equipo, en dado caso que se concrete su venta, se quedará en San Luis.

¿Club de Cuervos, realidad?

Desde hace ya varios meses surgió el rumor de que la exitosa serie de Netflix, Club de Cuervos podría ser cierta y adquirir una franquicia en la Liga MX, y hoy lo que parecía una broma, podría hacerse realidad.

Alazraki, sin dar más detalles, advirtió que San Luis cambiará de nombre y dejó entrever que los Cuervos llegarían a la Primera División en México.

AHORA SI VA ENSERIO!



El Atletico de San Luis esta a nada de convertirse en el Club de cuervos. Gaz Alazraki esta dentro del grupo inversionista que busca comprar el club y su aportación seria la marca registrada como Club de Cuervos. En unos días se hará oficial. pic.twitter.com/C2n3dr1tG9 — 90+1 ⚡🎤 (@podcast90mas1) June 1, 2021

Cuervos, con inversión extranjera

"No les he platicado, ya compramos al San Luis, con unos gringos. Todavía no puedo anunciarlo, ya se imaginan el nombre, por eso lo compramos", dijo Carlos.

Hay que recordar que el productor de la serie es Gary Alazraki, su hijo, por lo que gran parte del nuevo proyecto de San Luis en la Liga MX estará ligado a este par de personajes.

¿Cuervos de San Luis?

Versiones indican que uno de los nombres que se ha manejado sería Cuervos de San Luis, en donde además llegarían acompañados de toda la mercadotecnia que ha tenido un éxito rotundo relacionada con la serie.

Desde las playeras con la marca Charly, hasta cervezas, peluches y muchas cosas más que han hecho de Club de Cuervos uno de los shows más vistos en Netflix.