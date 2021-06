Cole-Donaldson: duelo caliente

Polémicas declaraciones y graves sospechas

Los Yanquis y los Gemelos han tenido batallas con resultados desiguales en postemporada en los últimos años. Y en 2021 la hoguera tiene mucha leña ardiendo desde junio.

Se debe a la polémica desatada por comentarios del jardinero gemelo Josh Donaldson en el sentido de que el estelar abridor yanqui Gerrit Cole utiliza sustancias prohibidas para mejorar sus pitcheos, de forma especial cuando toma la pelota para lanzar.

Donaldson señaló a Cole entre un grupo de serpentineros sumados a un escándalo de trampas en la MLB, pero dice que hay muchos otros dignos de esa etiqueta. Cuatro días después de que Donaldson señalara la disminución del efecto en los pitcheos de Cole en su última apertura como evidencia de que los lanzadores están asustados por la inminente represión de MLB contra la manipulación ilegal (que comenzó con cuatro suspensiones en Ligas Menores), el toletero mellizo estaba en la alineación el miércoles contra Cole y los Yanquis.

“No me arrepiento”, dijo Donaldson antes del juego. “Cuando digo algo, lo he pensado de antemano. No es un capricho. Diré esto: Gerrit Cole fue el primero en lanzar desde que ocurrieron las suspensiones y fue el primero al que pudimos ver bajar la velocidad y la rotación de la pelota. Desde que Gerrit lanzó, ha habido doce o más muchachos cuyos efectos han caído drásticamente en la última semana. Así que no es solo Gerrit”.

Con la ofensiva en mínimos históricos y los ponches en aumento, Donaldson encendió un barril de pólvora cuando se preguntó en voz alta si eso era una “coincidencia” o si algo sospechoso estaba pasando. Posteriormente, Cole tartamudeó para responder directamente si alguna vez había usado Tack pegajosas en el montículo, lo que llamó la atención de Donaldson y muchos aficionados que se colgaron de ello. Eso pareció un “sí, tiene razón”.

“No me corresponde a mí juzgar”, dijo el astro yanqui. “Ese es él y su forma de pensar. El tiempo dirá lo que pase. No estoy en su posición”.

Las declaraciones establecieron alertas para el duelo del miércoles, pensando si Cole podría enviar un mensaje con una recta a las costillas. Todo mundo lo esperaba.

“No estoy en su cerebro”, dijo Donaldson. “Si decide hacerlo, que lo haga”.

Cole no le tiró a las costillas ni cerca. Le pasó curvas, rectas y lanzamientos de nudillos y lo ponchó dos veces en la victoria de los Yanquis 9-6.

Cole tuvo en ese juego pitcheos rozando las cien millas y terminó con nueve ponches