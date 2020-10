Comentarista insulta a Virgil van Dijk por desconocer a Jiménez

Carlos Albert llama “imbécil” al jugador del Liverpool luego de asegurar que no sabe quien en Raúl Jiménez.

MÉXICO.— Virgil van Dijk, considerado uno de los mejores defensas y capitán de la selección de Holanda, dijo respetar al equipo mexicano.

Sin embargo, a la hora de preguntarle a quién conocía sólo dio dos nombres de jugadores que no estuvieron en el encuentro amistoso entre México y Holanda: Hirving Lozano y a Javier “Chicharito” Hernández.

Fue precisamente su desconocimiento lo que provocó el enojo del comentarista Carlos Albert, quien sin pensarlo mucho insultó al jugador durante el programa 'Reacción en Cadena'.

“Este imbécil merece todos los calificativos. No puedes decir eso de esa manera. Es una ofensa […] No puede ignorar a Raúl Jiménez, es un imbécil [...] Una cosa es que no conozcas a todos, pero no saber quién es Jiménez es de mala leche”, expreso con enojo el conductor.