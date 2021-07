Comienza el tenis olímpico: Renata Zarazúa y Giuliana Olmos, por México

Sale a la cancha el tenis olímpico femenino nada menos que con la reciente campeona de Roland Garros en cancha.

Barbora Krejcikova es una de las principales candidatas al podio y enfrentará a Zarina Diyas en el primer día de acción.

Barbora Krejcikova conquista el título en casa, en Praga. Estrenó su palmarés a finales de mayo y ya suma tres trofeos WTA.

Ha ganado tres de los últimos cuatro torneos que ha disputado, incluido Roland-Garros. Ha ganado 20 de sus últimos 21 partidos (la derrota, ante Barty). https://t.co/pvfe4GZQsM — Alejandro Pérez (@aperezgom) July 18, 2021

Otras contendientes

Iga Swiatek, otra que llega con buenos pergaminos jugará ante Mona Barthel y, en otros duelos destacados, María Sakkari vs. Anett Kontaveit, Kiki Bertens vs. Marketa Vondrousova y Paula Badosa vs. Kristina Mladenovic.

Iga #Swiatek vs Mona Barthel



🏆 1th round

🌍 #TokyoOlympics

📅 Saturday, 24/07/21

🏟️ Court 1

🕛 04.00 AM (11.00 local time) pic.twitter.com/mn0d2hnFcg — Iga Swiatek Supporters (@teamigaswiatek) July 22, 2021

Tenistas latinas

Entre las latinoamericanas, la mexicana Renata Zarazúa tendrá la difícil misión de ahogar los sueños de otra local: Misaki Doi. Además, María Camila Osorio Serrano, de Colombia, se estrenará con la suiza Viktorika Golubic.

En dobles, Garbiñe Muguruza y Carla Suárez Navarro vs. Elise Mertens y Alison van Uytvanck y Nao Hibino y Makoto Ninomiya vs. Ashleigh Barty y Storm Sanders, lo más importante.

La mexicana Renata Zarazúa

Las tenistas mexicanas conocieron a sus primeras rivales en los Juegos Olímpicos.

En la modalidad individual, Renata Zarazúa, raqueta 133 del mundo, enfrentará a la japonesa Misaki Doi, número 94.

También en dobles

En dobles, la misma Renata Zarazúa en compañía de Giuliana Olmos enfrentarán a las españolas Paula Badosa y Sara Sorribes.

La primera prueba de Renata Zarazúa en la justa veraniega no será fácil. Enfrentará a la nipona Doi, mejor posicionada en el ranking.

🥎 🇲🇽| Las tenistas Giuliana Olmos y Renata Zarazúa se integrarán a la delegación mexicana que participará a los Juegos Olímpicos de Tokyo.



La última mexicana que había participado en un torneo olímpico fue Angélica Gavaldón en Atlanta 1996. pic.twitter.com/XcmkYjEayY — Updates mexas¡ 🇲🇽 (@updatesmexas) July 16, 2021

Con experiencia en los Olímpicos de Río 2016 y quien alcanzó la cuarta ronda de Wimbledon en ese mismo año.

Sin embargo, la tapatía tiene a su favor el momento, pues desde 2020 ha venido jugando su mejor tenis, cuando alcanzó la semifinal del Abierto Mexicano y la segunda ronda de Roland Garros.

