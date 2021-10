''Como dijo Peláez'': José Ramón Fernández arremete contra Faitelson

CIUDAD DE MÉXICO.- La mesa de Futbol Picante regaló una escena más en donde los ánimos subieron de tono. En esta ocasión, José Ramón Fernández le recordó a David Faitelson cuando Ricardo Peláez lo llamó estúpido en el mismo programa.

Todo comenzó cuando debatían la victoria de Pumas ante León de ayer miércoles, ahí José Ramón Fernández comenzó a hablar de un buen rendimiento de los felinos, situación que indignó a Faitelson, quien hizo énfasis que los universitarios se encuentran al fondo de la tabla y los comparó con el América que es líder de la competencia.

Ya con la discusión echada a andar, Faitelson recordó los tiempos en que José Ramón Fernández enaltecía a los Pumas por tener un equipo para competirle al América.

"Nací viendo a un hombre que me decía: 'aquí están los Pumas poderosos para vencer al América'; eso me decían en DeporTV los domingos", indicó Faitelson.

“Y como dijo Peláez, eres un estúpido”, exclamó José Ramón Fernández.

Tras el comentario, algunos de los participantes del debate comenzaron a reírse. Felipe Ramos Rizo soltó una clara risa, Jorge Pietrasanta agachó la cabeza y se tapó el rostro para ocultar el humor que le generaron las palabras de Joserra, mientras que Francisco Gabriel de Anda sonrió sutilmente.

Quien no se mostró alegre, evidentemente fue David Faitelson, quien manifestó su molestia y le contestó: “A ver, José Ramón, estábamos bien. No, no, no. No es para que me digas así, con todo respeto”.

Por lo que Joserra hizo hincapié en que él no hizo originalmente el comentario. “Lo dijo Peláez, yo no lo dije”, sentenció el periodista de ESPN.