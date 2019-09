¿Cómo Tokio transformará los Juegos Olímpicos con tecnología?

TOKIO.- Los Juegos Olímpicos en Tokio están a menos de un año de iniciar, serán muy diferentes a las ediciones anteriores, pues en ésta sobresale el uso que le darán a la tecnología para brindar toda una experiencia a los visitantes.

Los juegos usarán al 100 por ciento la energía renovable. El viento y el sol le darán poder a los estadios y a la villa de los atletas.

Las medallas estarán hechas de partes de teléfonos viejos. Los celulares contienen cantidades de oro, plata y bronce, extrayendo esos metales se crearán cinco mil medallas. Además, hasta el momento, ya se donaron 80 mil teléfonos.

The moment you have all been waiting for, your #Tokyo2020 Olympic Medals! 🥇🥈🥉



