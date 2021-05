¿Cómo ver en vivo la final de la Liga MX?

Final Liga Mx: Canal, horario y detalles

MÉXICO.- Hace 23 años y medio, el 7 de diciembre de 1997, Juan Reynoso fue el encargado de levantar el trofeo que proclamaba campeón a Cruz Azul, ahora, de su mano, ya como técnico, los cementeros tratarán de poner fin a la maldición: "Qué mal por los que ven fantasmas", dijo el peruano.

"Llegamos bien, tranquilos, jugando minuto a minuto. Lo que nos ha salido bien es hacer y decir, no amenazar". No quiso comparar al equipo campeón con el de ahora: "Seré diplomático, de jugador me quedo con el del 97; como técnico, con éste".