Complicado certificarse

Los equipos del Ascenso no cumplen con los requisitos

Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, aseguró que los equipos de la nueva Liga de Expansión no se hagan ilusiones con jugar pronto en Primera División... Mucho menos los que pertenecían al ya extinto Ascenso MX.

“No sería factible que en esta primera etapa pudieran entrar”, indicó el directivo, en entrevista con el programa “Marcaje Personal” de ADN Deportes, de Azteca.

Ante las especulaciones sobre que el Atlante, el Celaya o algún otro equipo que militaba en el entonces Ascenso MX se unirían al máximo circuito para el Apertura 2020, Bonilla los despertó del sueño.

El presidente de la Liga MX sentenció que, según los estudios y documentos que se tienen a la mano en las oficinas del fútbol nacional, ningún club cumple con los requisitos para jugar en Primera División, por lo que esa posibilidad, de entrada, luce prácticamente imposible.

Para el directivo, el enfoque principal es que la nueva competencia organice sus bases antes del arranque, por lo que no adelantó los reglamentos, ni qué equipos estarán participando. Primero, reiteró, deberá haber mesas de trabajo.

“Queremos estar en el mismo camino, para crecer y que esto sea un proyecto sólido”, añadió Bonilla.

Bonilla no pudo adelantar una fecha próxima para el regreso de actividades en el Clausura 2020 —suspendido por la pandemia de Covid-19—, pero explicó que el calendario modificado podría estar conectado con la próxima Copa del Mundo, ya que para octubre de 2022 los jugadores deben concentrar con sus selecciones.

Por último, el presidente de la Liga MX dejó abierta la posibilidad de que el fútbol mexicano se una con la MLS en un futuro no tan lejano: “Habrá que ver”.

Este tema es uno del que se ha hablado en los últimos días, pero Bonilla asegura que simplemente es algo que se analiza.

No les importaba unirse

Álvaro Ortiz defiende su trinchera desde la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro) y adjudicó a las generaciones pasadas de jugadores la falta de peso con la que cuentan, porque “les valió ma... en ese entonces”.

“Tratamos de ayudar, algo que las generaciones pasadas no. Es increíble que quieran atacar a la Asociación y que digan que los jugadores activos no están unidos, porque a las generaciones de futbolistas de los años 70, 80 y 90 les valió madre (crear una Asociación), les valió pensar en las generaciones que hoy la están pagando (con la desaparición del Ascenso MX)”, refutó Ortiz.

Además, el presidente ejecutivo de la AMFpro destacó los primeros resultados de la Asociación.

“Increíble que digan que no existe la AMFpro, que dónde estamos, que si Chicharito (Javier Hernández), (Andrés) Guardado y (Guillermo) Ochoa no ayudan... El tema es que tenemos tres años de haber iniciado, hemos dado la cara y el prestigio”, comentó. “Con mucho sudor quitamos el Pacto de Caballeros... Al menos ayudamos a erradicarlo, ya no existe como tal un régimen de transferencias. Que ‘no hay unión’, dicen unos periodistas, exfutbolistas, y yo les digo que sí la hay, vergüenza debería darles, porque les valimos ma... a esas generaciones”, reiteró.

Aunque decepcionado por la decisión de eliminar el ascenso por los próximos cinco años, además de la creación de una Liga de Expansión que compromete el futuro laboral inmediato de jugadores de más de 24 años de edad, Ortiz mencionó que la AMFpro seguirá en la lucha por los derechos.

“Por la situación de la contingencia, estaba la oportunidad de mostrar sentido común y empatía. Claro que entendemos los problemas económicos de la División, pero no era el momento. Todavía no sabemos qué pasará, pero buscaremos que se les cumplan sus contratos. o vamos a permitir que los sigan pisoteando”, dijo.

MX Molestos

Los Correcaminos de la UAT también están inconformes por la desaparición de la Liga.

Se expresan en comunicado

“Correcaminos es una institución que es más que un equipo de futbol, entre nuestros objetivos primordiales está la recuperación y preservación del tejido social”.

