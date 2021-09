Jeanette Zacarías Zapata, boxeadora mexicana, perdió la vida después de varios días en coma, luego de la golpiza que le propinó la canadiense Marie-Pier Houle en una función que se llevó a cabo en el IGA Stadium de Montreal el pasado sábado. Tenía 18 años.

Jeanette Zacarías tuvo su debut hace tres años como profesional. En mayo pasado perdió su último combate, también por nocaut. Su familia, quien no pudo despedirse de ella, pues no contaba con pasaporte, solicitó apoyo económico para poder cubrir los gastos del hospital Sacré-Coeur de Montréal.

La promotora encargada del evento, Groupe Yvon Michel (GYM), fue blanco de críticas sobre el nivel entre una y otra contrincante, ya que la mexicana había perdido sus dos últimos combates por la vía del cloroformo.

De acuerdo al portal canadiense, RDS, Jeannette Zacarías era la mejor opción para Houle, después de no encontrar rivales en Canadá y Estados Unidos, debido a las restricciones por Covid-19.

“La joven (Marie-Pier) de 31 años es fisioterapeuta de rehabilitación y fisioterapeuta de formación y sólo ha disputado c uatro peleas profesionales desde el comienzo de su carrera y 25 peleas en las filas amateur , perdió en las semifinales del Campeonato de Canadá en 2017 y tiene poca experiencia a nivel internacional".

Por tanto, Jeannette Zacarías se considera una "buena prueba" para Houle, sobre todo porque tienen una rival en común: Verónica Díaz Marín.

En redes sociales lamentaron la pérdida de la joven boxeadora, afirmando que el box se encuentra de luto por Jeanette Zacarías:

Su padre apenas iba en camino a Montreal ya que no pudo viajar antes por no contar con pasaporte. El CMB y la SRE le habían ayudado a tramitarlo rápido

