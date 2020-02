Con Demi Lovato entonando el himno, inicia el Super Bowl LIV

CIUDAD DE MÉXICO.- Sonriente y segura, Demi Lovato tomó el micrófono que se encontraba en medio del Hard Rock Stadium de Miami, para entonar el himno nacional de Estados Unidos y así dar inicio al Super Bowl LIV de la NFL.

Demi sorprendió al público con una emotiva interpretación. La cantante vistió un atuendo totalmente blanco y pareció enchinar la piel de todos los asistentes, pues cantó con mucha emoción y con grandes notas el himno de su nación.

Miami Gardens (United States), 02/02/2020.- US singer Demi Lovato performs the US National anthem before the start of the AFC Champion Kansas City Chiefs and the NFC Champion San Francisco 49ers game during the National Football League's Super Bowl LIV at Hard Rock Stadium in Miami Gardens, Florida, USA, 02 February 2020. (Estados Unidos) EFE/EPA/RHONA WISE ❮ ❯

En el juego más importante del vecino país del norte entre los 49'ers de San Francisco y los Jefes de Kansa City, la cantante de "Sorry not Sorry" y "Échame la culpa", dio las primeras nota del himno, el cual respetuosamente entonaron más de 65 mil personas que se dieron cita en la casa de los Delfines.

Acostumbrada a cantar para grandes estadios, Demi Lovato mostró su temple y seguridad para tal acto; y, sacando su potente voz demostró que sabía bien el himno de su país. La cantante estuvo acompañada por un escolta que llevaban la bandera de las barras y las estrellas.

Tras su participación, el público y los millones de televidentes observaron imágenes de la magnífica temporada que tuvieron los dos equipos que pelean por llevarse el Vince Lombardi a su casa.

