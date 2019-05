Con el espíritu de Estambul

Emulan la final ante el Milán y logran el milagro

Divock Origi apareció para empalmar con la pierna derecha en un extraño cobro de tiro de esquina. Y la tribuna de Anfield explotó.

“Teníamos que ser serios, pero necesitábamos también algo insolentes”, explicó Klopp. “Barcelona se defiende bien contra lo predecible, pero teníamos que ser impredecibles por momentos. Vi la pelota cuando voló hacia la red, pero no vi el corner. (El sustituto) Ben Woodburn me miró y dijo: ‘¿qué pasó?’”.

Dado el rival, un equipo con un Messi considerado por muchos el mejor futbolista de los todos los tiempos, ésta debe encasillarse como la mayor epopeya europea de Liverpool, al menos a la par de la remontada de tres goles ante el Milan en la final de la Liga de Campeones en 2005 en Estambul.

“Es demasiado. He visto tanto partidos en mi vida, pero no recuerdo muchos como este”, recalcó Klopp. “Ganar es difícil, pero ganar con el arco en cero, no sé cómo lo hicieron. Es increíble”.

También está la victoria por 3-1 sobre Saint-Etienne en la final de la Copa de Europa en 1977 y el triunfo por 4-3 tras ir perdiendo 2-0 ante Borussia Dortmund en los cuartos de final de la Liga Europa de 2016.

Para el Barcelona, fue el segundo año al hilo que dilapida ventaja de tres goles: le ganó 4-1 a la Roma de local en los cuartos de final en 2018 para luego capitular 3-0 en la vuelta y quedar fuera.

“Han sido mejores que nosotros”, afirmó el volante barcelonista Sergio Busquets. “Han ido a por el partido desde el inicio y nos ha costado mucho su presión, sobre todo en los comienzos de las dos partes. Cuando te hacen un gol, te aprietan arriba y te roban el balón, es muy difícil. Hemos tenido ocasiones para poder hacer el gol que necesitábamos, pero no ha podido ser. Debemos pedir disculpas porque después de lo de Roma, que vuelva a pasar esto…”.

Algo muy doloroso

Las dos eliminaciones en la “Champions” quedan como las manchas en la gestión del técnico Ernesto Valverde, cuyo equipo aseguró recién la coronación en Liga española por segundo año consecutivo y habrá de disputar el 25 de mayo la final de la Copa del Rey ante el Valencia.

“Lo más doloroso es que ya nos ocurrió el año pasado y nos ha vuelto a ocurrir, pero han sido partidos diferentes”, explicó Valverde en referencia a las derrotas ante la Roma y el Liverpool. “Ellos han tenido un comienzo arrollador. Lo sentimos mucho… Éste es el primer partido que perdemos en ‘Champions’ y estamos fuera”.

En la previa del partido, Klopp dio una arenga a sus jugadores, rogándoles “caer con gloria” en caso de que fueran eliminados.

Aceptaron el reto. Y su premio fue mucho mayor que una derrota digna.

Salah, el máximo goleador de Liverpool que se perdió la cita por tener que cumplir el protocolo tras sufrir una conmoción, acudió con una camiseta estampada con la consigna del momento: “Nunca Te Rindas”.— AP Y EFE