Con el mismo mal

El relevo arruina brillante labor de César Valdez: 3-2

Mientras César Valdez labraba una de las mejores actuaciones de un lanzador de los Leones en muchos años, los mismos melenudos sabían que estaban sentados en un barril de pólvora.

Porque todos intuían que, con una ventaja de 2-0, al primer paso en falso la joya podía irse al cesto de la basura. Y sucede que los Piratas de Campeche empatan y les arrebatan el juego a los Leones, les quitan la serie y los meten en severas complicaciones en la pelea por las primeras posiciones de la Zona Sur.

Por increíble que parezca, Valdez se fue sin decisión luego de aislar cuatro hits, pinchar a nueve sin dar pasaportes. En uno de los juegos más sólidos, lanzó 89 veces a la goma. La última fue para un sencillo al jardín derecho.

Gerónimo Gil no lo pensó y le aplicó la grúa. Ovación estruendosa para el dominicano, que cuando llegó a la caseta podía saborear, y los presentes también, la victoria 13 del magistral año.

Pero ayer decíamos que a los Leones de 2019 algo les pasa. No son capaces de dar el golpe final, ese famoso punto fino. En las decisiones igual les ocurre. A Luis Carlos Rivera le criticaron por ello. ¿Por qué Gil no lo aguantó un bateador más? Siendo analíticos (los números no engañan), Valdez había sacado 11 autes por rolas y al siguiente bateador lo había sacado tres veces por esa vía. ¿Entonces?

Técnicamente Gil hizo lo correcto, si queremos verlo así: sacas al as de la rotación y metes al que en teoría es el cerrador de lujo. Pero Austin sorprende todos con un cuadrangular por el derecho. Si de por sí la noche era fría, se convirtió en glacial. Dejó congelados a todos.

Todavía hubo un triple y otra carrera, así que imagine usted la debacle.

Pero, decíamos al principio, sabíamos que estaba todo en el alambre. Dos carreras no son ventaja. Los Leones las anotaron en las primeras dos entradas y párele de contar.

En esta época de abridores de cuando mucho siete entradas, y con los Leones padeciendo por relevo de calidad, era un riesgo enorme sacar a Valdez. Lo corrió Gil en su primera gran decisión y lo pagaron caro los melenudos, especialmente Valdez.

Falta algo. O falta mucho. Seguridad y profundidad en el relevo, paciencia en la caja. El punto fino.

El remate: la baja la abrió Ibarra con sencillo y Héctor Hernández se sacrificó. Todo bien hasta allá. Pero Jonathan Jones elevó a primera y Gil metió de emergente a Art Charles por Jorge Flores. ¡Por un demonio! Charles se fue a la primera pitcheada y elevó al izquierdo para el aut 27 quizá más doloroso de la campaña.

Antes del juego los Leones anunciaron que llega a la cueva Dustin Crenshaw, abridor estadounidense. No han dicho quién se irá para darle cabida.

Los Leones van a Tabasco a pelear urgidos de victorias ante los revitalizados Olmecas. Y mientras sigan en el barco de la inestabilidad, se les puede complicar más.

No era culpa de Rivera, dicen muchos ahora. Ni es de Gil. Quizá es de la falta de un orden jerárquico de esto que se llama béisbol.— GASPAR SILVEIRA MALAVER