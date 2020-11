Con estilo técnico y elegante

Los guantes de Yulihan Luna, sin trucos: CMB

La mexicana Yulihan Luna, campeona de peso gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reveló ayer que además de establecerse como la mejor de su división, una de sus prioridades es mantener el estilo técnico y elegante.

“Nos gusta echarle ganas en los entrenamientos, nos esforzarnos en dar bonitas peleas y practico mucho la técnica”, dijo Luna durante una conferencia de prensa.

Luna venció el 31 de octubre por decisión unánime a la también mexicana Mariana “Barbie” Juárez en una pelea en la que además de pasar por encima de la rival, mostró una gran elegancia en su estilo, con movimientos casi felinos, lo que le dio un plus a su demostración.

Luna le provocó una doble fractura de nariz a Juárez y el poder de sus puños fue tal, que la campeona destronada pidió una revisión de los guantes y el vendaje de su rival, a los cuales no se les detectó ninguna irregularidad, según informó ayer el presidente del CMB, Mauricio Sulaimán.

“Para mí viene lo más difícil, mantenernos como campeonas, demostrar por qué gané el campeonato. Vienen preparaciones más fuertes. No me gusta elegir rivales, si me dan el nombre y estoy dispuesta a pelear con la que sea y a dar la revancha a Mariana”, agregó la monarca mundial.

La mexicana, con 20 triunfos, tres empates y una derrota, ya regresó a los entrenamientos y este martes reveló estar recuperada el pleito y confió en estar lista para regresar al cuadrilátero en pocas semanas.

“Ya estoy de nuevo en el gimnasio, preparándonos para lo que venga. Estaría lista para enero“, aseveró.

Además de la posible revancha con Juárez, quien deberá recuperarse de sus fracturas, la peleadora podría cruzar guantes en el 2021 con la legendaria púgil mexicana Jackie Nava, ante lo cual la campeona no mostró preferencias.

“Hay varias que quieren mi título, no me gusta escoger rivales, pelearé con la que tenga que pelear”, dijo.

Mauricio Sulaimán calificó de orgullo tener a una peleadora como Yulihan entre las campeonas del Consejo Mundial y elogió la capacidad de trabajo de la púgil.