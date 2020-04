Con gol de Raúl Jiménez se corona el Wolverhampton

En el mundo virtual, el delantero Raúl Jiménez también es determinante para el Wolverhampton.

Así lo demostró en la final de la ePremier League. El futbolista portugués Diogo Jota, representante de los Wolves, disputó hoy sábado el encuentro por el título ante el inglés Trent Alexander-Arnold, jugador del Liverpool, del torneo de FIFA 20 que se organizó en la liga inglesa.

En los primeros noventa minutos, quedaron empatados 1-1, por lo que se tuvo que realizar otro encuentro con la modalidad de "gol de oro" y fue entonces que el avatar de Jiménez se hizo presente con una anotación a los 67 minutos del segundo juego.

