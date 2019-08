Con gol de Raúl Jiménez, Wolves sella pase a fase grupos de Liga Europa

Wolverhampton.—Raúl Jiménez continuó encendido y este jueves colaboró con un gol en la victoria del Wolverhampton Wanderers por 2-1 sobre Torino para sellar su pase a la fase de grupos de la Europa League.

El hidalguense consiguió su séptimo tanto en este reciente inicio de temporada 2019-2020, seis en las rondas previas de la Liga Europea y uno más en la Premier League de Inglaterra.

Las víctimas del mexicano sufrieron por partida doble en el certamen continental, primero Crusaders, luego Pyunik y ahora el Torino, que se complicó la serie ante Wolves tras caer como local 2-3.

Ten minutes to go in the tie. Still a very balanced game here at Molineux but Wolves standing firm.



⚽️🇪🇺 pic.twitter.com/LwLByxV8PY